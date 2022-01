Strážnický chrám Nanebevzetí Panny Marie se tak od ledna 2011 stal natrvalo místem bohoslužby ctitelů návratu panovníka na český trůn z dynastie Habsbursko-Lotrinské. Mimořádnou mši k šedesátinám arcivévody Karla jim však překazil koronavir a opatření proti jeho šíření. Přitom právě ve Strážnici měla být k vidění kopie českého klenotu, tedy svatováclavské koruny. „Lidé by se na ni tak mohli podívat bez dlouhých front. Bohužel se mše zrušila,“ posteskl si organizátor, který je v monarchistické straně zemským hejtmanem. Nakonec tak dílo šperkaře Jiřího Urbana předali čeští royalisté Habsburkovi až koncem května ve Vídni.

A čím je ještě zajímavá strážnická mše za Karla Habsbursko-Lotrinského, který žije u rakouského Salcburku a byl by podle monarchistů českým králem a moravským markrabětem? O hudební doprovod se stará varhaník. „Chceme, aby se na závěr hrála císařská hymna. Do lavic dáváme i text,“ doplnil Čížek s tím, že o samotné mši také u Habsburků vědí. Osobně totiž o ní informoval Karlova mladšího bratra Georga, tedy Jiřího, když se setkali v Tlumačově na Zlínsku. „V arcidomu tak určitě o naší iniciativě vědí,“ podotkl organizátor strážnické akce s tím, že pokud to proticovidová opatření dovolí, tak by chtěl na přelomu března a dubna letět na Madeiru. „Právě tam ve vyhnanství v roce 1922 blahoslavený Karel zemřel. Prvního dubna bude výročí sto let,“ vysvětlil důvody pro výpravu na portugalský ostrov.

A jak se staví monarchisté k prezidentské volbě, která je na programu zhruba za rok? „Chceme legitimní cestou obnovit království, takže ti předsedové států jdou trochu mimo nás. I tak jsem poprvé při volbách dával svůj hlas jeho jasnosti Karlovi, knížeti ze Schwarzenbergu,“ přiznal Čížek s tím, že na druhou stranu současná hlava státu udělala pro monarchisty kus práce. „Člověk totiž mezi lidmi už slýchává, že by byl lepší král,“ pousmál se monarchista. Profesí je veterinární lékař, který se aktuálně těší z nových starostí nad malými štěňaty buldočků.