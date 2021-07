Jihomoravské matky stárnou. Od roku 2000 se průměrný věk prvorodiček zvýšil o téměř pět let. Příčinami jsou nedostupné bydlení a kariéra.

Těhotenství, ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Kariéra, nebo mateřství? Stále více žen na jihu Moravy si vybírá to první. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, podle nichž věk místních prvorodiček za poslední dvě dekády vzrostl z pětadvaceti na bezmála třicet let. Nutnost volby mezi prací a dítětem je přitom podle odborníků jedním z hlavních faktorů stárnutí novopečených matek.