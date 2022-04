Karlínskou trať si osahali šampioni i stavitel z Nového Zélandu

Při vjezdu do Karlína to zahřeje u srdce nejen místním, ale i milovníkům motokrosu. Kromě samotné vesnice je totiž vítá právě vyhledávaná motokrosová trať. Na dominantní tribuně pak nápis AMK Karlín Motocross. K jeho letošním padesátinám chce vedení klubu spolu s obcí, která má letos 230 let, připravit společný program.

Závody na motokrosové trati v Karlíně na historických fotografiích. | Foto: Deník/Petr Turek

Začátky Automotoklubu Karlín i tamní trati jsou spojené se jménem Stanislava Urbánka. Za jeho působení se tady jezdívaly také republikové šampionáty do 500 ccm. Jezdci Dukly se tady proháněli s tovární ČZ a dokonce i tým Sovětského svazu s KTM. Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník Stanislav Urbánek do Karlína lákal závodníky i diváky po více než čtyřicet let. „Zajímavostí tohoto závodu je, že uvidíme začátečníky v motoristickém sportu, možná budoucí mistry republiky, a dále již zkušené jezdce. Tedy, že jedni se učí a ti druzí předávají zkušenosti a znalosti a divákům zajímavou podívanou,“ řekl v minulosti Deníku Urbánek. Žel životní pouť zakladatele AMK Karlín skončila v srpnu loňského roku. Boršč i medovník: v Uherčicích se seznamovali s Ukrajinkami u prostřeného stolu Trať ale ještě stihl předat svým pokračovatelům v roce 2016. „S panem Urbánkem jsme se domluvili, že se budeme o areál starat a postupně nám ho předával,“ přiblížil za současné správce tratě Michal Bednařík. Tréninkové dny byly jen úterky a čtvrtky. To ale nestačilo. Tak Karlínští rozjeli i soboty. „Na první sobotní trénink přijelo snad devadesát motorek,“ zavzpomínal Bednařík. Jak dále připomněl, do Karlína v roce 2017 přijel dokonce jeden z nejlepších stavitelů motokrosových tratí Novozélanďan Greg Atkins. Celá trať tak prošla rekonstrukcí podle norem na Grand Prix. Letošní závodní sezonu tady otevřel poslední březnovou sobotu čtvrtý ročník Memoriálu Petra Antoše.