„Po návratu do školy je nárůst vždycky zejména mezi dětmi, následně se to začíná přenášet na dospělou populaci. Celá řada lidí navíc nezareagovala na to, že klesla teplota o deset, patnáct stupňů Celsia a chodí oblečená stejně jako v létě, takže se docela běžně prochladí. Teď se hodně chodí na houby a jak opakovaně pršelo, nestávalo se zřídka, že lidé zmokli,“ popsal typickou situaci Husa.

V posledních čtrnácti dnech stoupá i počet případů onemocnění Covid-19. Důvod je podle lékaře stejný – lidé se po létě vrátili do práce a do škol. „Celá řada je jich sice nachlazená necovidově, ale další velká skupina covid má a v populaci se to šíří. Hospitalizovaných máme zase více, než jsme měli před čtrnácti dny,“ uvedl.

To potvrdil i praktický lékař z Rajhradu na Brněnsku Marek Tejral. „Nachlazených lidí je dost, ale máme i hodně covidových pacientů. Denně za mnou přijde deset, patnáct lidí, kteří jsou nachlazení, a z toho polovina z nich má covid. Jsme na hranici epidemie,“ je přesvědčený Tejral. Obává se, aby se epidemie covidu nepotkala s epidemií chřipky.

Mnozí pacienti se podle něj navíc chovají nezodpovědně a k lékaři přicházejí bez ochranných pomůcek. „Problémem je nezodpovědnost. Lidé jsou nachlazení, mají rýmu a nemají roušku ani respirátor. A takto potom sedí v čekárně a jdou k doktorovi. Přitom je k tomu opakovaně vyzývám. Oni mi ale tvrdí, že covid nemají a následně jim vyjde pozitivní test. Lidé si myslí, že covid už vymizel a že máme vyhráno. Nemáme,“ upozornil lékař.

Podle přednosty Husy je nyní rozpoznání covidu od běžného nachlazení složité. Mírnější varianta omicron laickou diagnostiku do značné míry ztížila. „Průběh u omicronu není nijak dramatický. Často tedy může imitovat běžnou infekci. Pacienti mohou mít jenom rýmu, pokašlávat nebo mít zvýšenou teplotu. A protože se teď ve školách ani v zaměstnáních příliš netestuje, pozornosti to uniká,“ vysvětlil Husa.

Pokud se tak někdo necítí dobře a má podezření na infekci dýchacího ústrojí, měl by zůstat doma, aby ji nešířil dál. Nejčastěji se projevuje jako angína, rýma, zánět nosohltanu, zánět hrtanu a průdušnice, zánět průdušek nebo plic.

To je příklad Petra Vušky, jenž v Brně navštěvuje vysokou školu. Od covidu, který prodělal před dvěma lety, nebyl nemocný, pár dnů zpátky ho ale skolilo silné nachlazení. „Měl jsem teplotu, bolest hlavy, svalů a tak,“ popsal student. Naopak děti z mateřské školy Kotlářská v Brně zatím zůstávat doma příliš nemusí. Podle zdejší zástupkyně ředitele Hany Navaříkové je stav ve škole zatím dobrý. „Tak jako běžně. Vždycky pár dětí nemocných je, ale zatím se to nijak nerozjelo. Máme poměrně dost dětí,“ uvedla.

Aby děti i dospělí mohli zůstat zdraví a onemocněním předcházet, měli by se podle přednosty kliniky více oblékat, jíst hodně ovoce a zeleniny a v běžných dávkách si dodávat vitamín C.

Kromě nárůstu počtu běžných onemocnění a onemocnění Covid-19, přibývá na jihu Moravy i nakažených planými neštovicemi. I tato infekce má s covidem souvislost. Plané neštovice by měl do určitého roku prodělat každý. Kvůli izolaci spojené s pandemií a tomu, že lidé nosili roušky, ale dva roky k přenosu této nákazy téměř nedocházelo. Počet lidí, který neštovice neprodělal, se tak zvýšil a tito lidé se teď ve zvýšené míře infikují. „Jak kdyby to ta nemoc musela nějakým způsobem dohnat,“ uzavřel Husa.