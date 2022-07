Novinka umožní spojit Rohatec s jeho dvěma částmi, Kolonii a Soboňkami. A to jak pěšky, tak na kole. „Rozhodně to vítám. Pro chodce a cyklisty je v současnosti risk dostat se z dědiny na Kolonku. Především s dětmi totiž není přechod přes silnici první třídy vůbec jednoduchý. Na vhodný okamžik jsme naposledy čekali poměrně dlouho,“ svěřila se Rohatčanka Ivana Trechová.

Po dokončení podjezdu se tak právě děti z Kolonie či Soboněk dostanou bezpečně do kroužků, na fotbalová hřiště nebo do školy. Novinku budou moci využít také cykloturisté. Současnou situaci s náročným přejezdem přes hlavní silniční tah si v posledních dnech vyzkoušela i Andrea Psotková s dětmi. „S přejezdem na kole je to tady skutečně katastrofa. Auta jezdí opravdu rychle, takže nějaký podchod či podjezd by se určitě hodil,“ sdělila v pondělí své zkušenosti návštěvnice z Jeseníku.

Společná stezka pro chodce a cyklisty bude dlouhá více než sedm set metrů. Povede od rohatecké Kolonie kolem motorestu a autobazaru až k náspu. Následně se pěší a cyklisté dočkají dvacet metrů dlouhého podchodu. Z něj pak zamíří k současné stezce, která vede vedle silnice ulicí Na Kopci.

Rvačka o zakázku

Novinka má vyjít na téměř dvacet milionů korun, z toho více než šestnáct milionů má pokrýt dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Stavbu chceme soutěžit určitě ještě tento rok, abychom soutěžili ještě za letošní ceny. Každým rokem se totiž v lednu zdražuje a letos snad i každý měsíc. Navíc je možné, že firmy už budou pociťovat blížící se krizi, která pravděpodobně i ve stavebnictví přijde. Takže se možná ještě o tuto zakázku poperou,“ uvedl rohatecký starosta Jarmil Adamec.

Sousední úsek státní silnice má navíc ve směru na blízký Petrov nově ohradit svodidlo. „To má zabránit tomu, aby lidé přebíhali v místech, kde se o to snaží dneska. Svodidlo tak odradí od přebíhání minimálně cyklisty,“ vysvětlil starosta.

Adamec navíc očekává, že by nové propojení pro cyklisty a pěší mohlo mít za následek větší provoz mezi Kolonií a vsí. „Nebude to jenom o tom, že se obyvatelé Kolonie dostanou bezpečně do obce, i když právě to je základ. Předpokládám ale, že se tak celý Rohatec spojí a sjednotí,“ dodal Adamec.

Věří, že trasu lidé pravidelně využijí také v opačném směru. V Kolonii se nachází jedno z největších dětských hřišť v obci, navíc vybavené lanovkou. Také tam sídlí rohatecký včelařský spolek, který oslavil sto let.