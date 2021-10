Smlouva o přeshraniční spolupráci má přiblížit eura na rozšíření nabídky především pro vodní turisty u strážnického kotviště. „Všichni si to moc přejeme, obliba Baťova kanálu u nás roste. Navíc nás inspiruje krásně rozvíjející se Veselí nad Moravou,“ uvedla strážnická starostka Renata Smutná.

Novinky na levém břehu kanálu spočívají v přístavbě kavárny, turistického informačního centra, zázemí pro správce i úprav v okolí budov. Nové mají být herní prvky, posezení, parkovací místa, přístupová cesta a upravit se má i nástupní molo. Vše by mělo stát do čtyřiceti milionů korun. Kromě evropské dotace by Strážničtí rádi využili také peněz z ministerstva pro místní rozvoj, a to například na dětské hřiště či odstavná stání. „Chceme začít nejdřív na podzim příštího roku, tedy v říjnu po plavební sezoně,“ přiblížil vedoucí strážnického investičního odboru Petr Helísek.

Strážničtí chtějí stavební práce koordinovat s rozšířením přístavní laguny na protějším břehu. Tam se má přístaviště více otevřít směrem ke skanzenu. Tyto novinky jsou v režii republikového Ředitelství vodních cest a Národního ústavu lidové kultury.