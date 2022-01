Koncem minulého týdne vzniklo v přízemí radnice pietní místo k uctění jeho památky. „Veřejnosti je přístupné do pátku osmadvacátého ledna, a to v pondělí až čtvrtek v době od osmi do sedmnácti hodin a v pátek v době od osmi do patnácti hodin třiceti minut. Kolegové, přátelé a občané mohou zanechat vzkazy v kondolenční knize, kterou předáme rodině,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.