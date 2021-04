Ten začal s šachy zhruba před pětačtyřiceti lety a láska k nim mu vydržela dodnes. „Šachy jsou nádherná hra,“ libuje si v rozhovoru pro Hodonínský deník Rovnost. Prozradí také, že šachy mohou hrát v jedné rodině i tři generace mužů a také to, s jakou historickou osobností by rád setkal a proč.

Jaké činnosti se v Ježově věnujete?

V našem šachovém klubu Sportovního klubu Ježov hlavně obstarávám veškerou finanční stránku oddílu, papírování a správnou organizaci šachové soutěže.

Můžete přiblížit historii vzniku šachového oddílu?

Sportovní klub Ježov, jak se jmenuje náš oddíl, vznikl 20. ledna 1991. V tu dobu jsme se rozhodli, že se osamostatníme a odpojíme se od členů kopané a stolního tenisu. Na naši zakládací listině nás bylo osmnáct hráčů. Byli to jak zkušení hráči, tak i omladina. Mezi nejstarším a nejmladším šachistou byl věkový rozdíl šedesát let.

Jaké je složení oddílu?

Nyní je nás dvanáct hráčů. Nemáme nyní žádnou členskou základnu žáků a momentálně ani jednu ženu. Nejstaršímu hráči bylo tento rok sedmasedmdesát let a nejmladšímu edmatřicet let. Několik let po sobě na naší základní škole pracoval šachový kroužek, ale pro malý zájem jsme kroužek ukončili. Za posledních dest let se nám nepodařilo z žactva nikoho zaujmout.

Co považujete za největší úspěch?

Momentálně za největší úspěch považuji, že se u nás šachy ještě pořád hrají. Někdy se daří více, jindy méně, ale jak bych to vyjádřil nejlépe; chlapi se rádi sejdou a setkávají se u svého oblíbeného sportu. Hrajeme pro radost ze šachové hry.

Jaké máte plány do budoucna?

Plány v podstatě žádné nemám. Co bych si samozřejmě přál, abychom ve zdraví šachy v Ježově ještě dlouho hráli.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Více hráčů a hráček. Šachy jsou nádherná hra. Ať si ji do budoucna zamiluje více lidí.

Kdo vás k hraní šachů přivedl?

Někdy v mých deseti letech mne naučil tahat figurkami můj bratr. Dodnes si pamatuji, že jsem každou partii obrečel. Než jsem dětským rozumem pochopil, že je potřeba nejdříve prohrát, abych mohl partii vyhrát. Začal jsem chodit do šachového kroužku ve Vřesovicích, který vedli pánové Václav Vysloužil a Josef Šereda. Tento rok je to 45 let šachového života, takže bych asi nevyjmenoval všechny šachisty, s kterými jsem jako kluk začínal. Čest jejich šachové památce.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Moje manželka šachy vždy podporovala a podporuje i mne. V Ježově jsem začínal hrát v oddíle s jejím tatínkem, který oddíl vedl a pamatuji v devadesátých letech jsme šli z jednoho domu na šachový zápas čtyři. Děda, já a vnuci. Šachy hrála celá rodina.

Kdo vám nejvíce s činností pomáhá?

Většinou se snažím vše kolem šachu zařídit sám, ale pokud potřebuji, pomohou ostatní hoši. Večer před zápasem mi většinou manželka pomáhá nachystat šachovou místnost, postavit šachy a vše ostatní.

Teď z jiného soudku. Jaké je vaše nejoblíbenější místo na dovolenou?

Nějaká oblíbená místa na dovolenou nemám. Mám rád teploty kolem pětadvaceti stupňů, takže když jsme někdy u moře, tak se rád koupu a pak vyhledávám stín.

Je nějaká kniha z dětství, na kterou rád vzpomínáte?

Ve školském věku jsem, dá se říct, ujížděl na knihách od Karla Maye. Dnes mám rád Vlastimila Vondrušku a podobný žánr.

Jaký film vás vždycky zaručeně pobaví?

Jsem velkým milovníkem filmů. Ale abych řekl jeden, co bych vyzdvihl, to asi ne. V posledním období jsem rád sleduji krimi seriály, třeba s kapitánem Exnerem. Knihy, co byly předlohou, jsem přečetl všechny.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo a dáte nám recept?

Česká kuchyně. Různé omáčky s knedlíkem, nebo knedlo-vepřo-zelo. Pokud jde o recept, to nemohu sloužit. K vaření jsem se ještě nedostal. Ale jinak jsem velmi dobrý strávník. Sním všechno a s chutí.

Máte tip na vycházku, výlet ve vašem okolí?

Blízko Ježova lze vyrazit na kole do všech světových stran. Pěkná procházka je ke zřícenině Cimburk. Nebo jen tak vyrazit do lesů do Chřibů. Rádi s manželkou chodíme na houby.

S jakou historickou osobností byste se rád potkal a proč?

Vždycky jsem obdivoval z našich dějin Karla IV. Jeden z řady velkých českých osobností, který za svůj život mnoho dokázal a mnoho po něm zůstalo.