Poslední novinkou je nový bazén, který si přáli jak rekreanti, tak místní. Nyní zbývá v jeho okolí položit novou dlažbu. „Ještě doladíme okolí bazénu, abychom mohli návštěvníky překvapit něčím novým. Tedy pokud se budou moci otevřít ubytovací zařízení,“ říká ježovský starosta Roman Hanák.

Zároveň přiblížil předchozí novinky, mezi nimiž jsou zrekonstruované pokoje vybavené novými postelemi. Hlavní budova má novou výmalbu. Loni se navíc otevřelo v kempu bistro, v němž čepoval i sám starosta. „Bistro se osvědčilo. Nezklamali kempaři ani místní, kterým patří veliké díky za to, že nás sem chodili navštěvovat a podporovat. Konečně jsme tak dostali kemp do pozitivnějších čísel, než ve kterých byl v minulosti,“ přiblížil starosta, který v areálu také oddával.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkKemp má kapacitu jednaosmdesát ubytovaných a ve spodní části je připravená plocha s přípojkami pro karavany a obytné přívěsy. Jak přiblížil Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko, tak právě tento typ rekreantů, kteří si vezou nocleh se sebou, je nejvíc na vzestupu. „Potřebují místo, kde si zaparkují, v klidu přenocují a kde si mohou doplnit energie,“ podotkl Šmýd. Právě zmiňovaný klid vidí jako velkou výhodu ježovského kempu, který je navíc na Kyjovsku osamocený. Navíc podle nejnovější analýzy vyhledávání ubytování na Slovácku přes internet patří kempy mezi ty nejžádanější.

Ten ježovský má poměrně dlouhou historii, která je spojena se Svazarmem a motokrosem. Republikový šampionát v motokrosu se totiž konával na protější stráni. Jenže tam je dnes myslivecký obora a kemp se dostal do majetku obce, která se o něj stará doposud.

Nová cesta spojí Ježov s Vřesovicemi

Navíc v Ježově také připravují nové atrakce pro příchozí turisty. Mezi nimiž v posledním roce výrazně přibylo cyklistů. Právě ti by v budoucnu mohli využívat novou asfaltovou cestu, která Ježov spojí s Vřesovicemi. „Tam by se dalo plynule napojit na koryčanskou cyklostezku,“ uvedl Horák. Zatím je ale nová cesta teprve ve fázi dokončení pozemkových úprav, po jejichž schválení by se teprve mohla komunikace projektovat.

Zato nový vyhledávaný cíl na opačné straně Ježova se začíná už stavět. Do konce srpna by se měla dokončit a následně i otevřít šestnáct metrů vysoká rozhledna, která ponese název Súsedská. Vyrůstá totiž za spojeného úsilí obcí na hranicích katastrů Ježova, Žádovic a Hýsel.

Hosté budou moci relaxovat nejen na rozhledně, ale i na vedlejším posezením s lavičkami. „Rozhledny mají své kouzlo. Je pravděpodobné, že pokud mají turisté k nějaké blízko, tak si nenechají ujít výhled, který nabídne,“ dodal Šmýd.