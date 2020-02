Uvnitř je tak téměř vše, na co byli diváci zvyklí, vybourané. „Řeší se různé práce, protože například stropní trámy byly ve zdi zcela uhnilé, tak se budou nastavovat,“ informoval po kontrolním dnu místostarosta Ladislav Ambrozek.

Dalším problémem byly rozvody vzduchotechniky. Ty obsahovaly karcinogenní azbest, jehož používaní je v České republice už patnáct let zakázané. Má totiž lámavé a vysoce odolné vlákno, které může po vdechnutí způsobit onemocnění plic. „Technologický postup nakládání s azbestovým odpadem v rámci stavebních úprav na objektu kina v Hodoníně byl námi projednáván a odsouhlasen,“ uvedla Lenka Esterková, vedoucí hodonínského oddělení hygieny práce Krajské hygienické stanice.

Jak doplnil místostarosta, kino se muselo na několik týdnů kvůli bezpečné likvidaci azbestu uzavřít. „Už se ale pomalu začíná vyzdívat, dělají se i nové překlady. Harmonogram prací se podle zhotovitele měnit nemá. Žádný posun k horšímu nenaznačil,“ sdělil Ambrozek.



Stavební práce za více než šedesát milionů korun mají být hotové do dubna příštího roku. Dalších deset milionů bude stát dodávka a montáž technického vybavení.

Kino Svět přestalo promítat po rekordních sezonách v polovině loňského října. Náhradní projekce se přesunuly do kulturního domu. Tam mohou diváci sledovat filmy od prosince, a to ve dvou sálech. „Nedělal jsem si žádné iluze, že když začneme promítat v kulturáku, tak tam bude chodit stejný počet diváků jako do Kina Svět. Lidi si ale postupně zvykli a jsou především rádi, že nemusejí jezdit za filmy po okolí,“ řekl ředitel hodonínského Domu kultury Marcel Řimák.