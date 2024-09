Klára Adamová se zamilovala do tance. Má za sebou řadu soutěžních úspěchů, nyní je profesionální trenérkou.

„Tanec je nepopsatelný mix emocí a prožitků. Když tančím, cítím štěstí, volnost a silné propojení mezi dvěma lidmi, které se slovy nedá popsat. Každý pohyb má svůj význam, a ta propracovanost, ten důraz na každý detail, mě neuvěřitelně baví,“ vypráví mladá žena.

Používá výrazy jako fascinace, umělecká krása, sportovní výkon, ale i exhibicionismus. Současně ji těší, že tanec dokáže pěstovat do krásy osobnost už od útlého věku.

„Líbí se mi, že učí společenskému chování – jak by se taneční partner měl chovat k partnerce a také, jak bychom se měli chovat na společenských událostech, a nemusí to být jen ples,“ přikyvuje.

Jen pro úplnost. Od baletu po několika letech přešla ke společenskému tanci v hodonínském klubu Classic. Dřela a bavila se jím denně asi do svých sedmnácti. Zvládá takzvanou latinu i standardní tanec.

Klára Adamová z Hodonína dvojnásobná šampionka Česka v latinsko-amerických tancích kategorie junior II. a mládeže

Česka v latinsko-amerických tancích kategorie junior II. a mládeže tanečnice mezinárodní třídy M v latinsko-amerických tancích a standardních tancích

druhá vicemistryně Česka v deseti tancích kategorie mládeže

kategorie mládeže semifinalistka republikového mistrovství ve standardních tancích kategorie mládeže

ve standardních tancích kategorie mládeže účastnice mistrovství světa a Evropy

opakovaně s partnerem vyhrávala i takzvanou taneční ligu Česka

„Co beru ale za úspěch, je, že to, co do mě rodiče v mládí dali, jsem přetvořila ve svou práci, která mě naplňuje,“ těší Kláru Adamovou a vlastně popisuje důležitý zlom. Přestala závodit a místo toho tanec učí. A úspěšně.

Působí ve dvou klubech, kromě Hodonína i ve Zlíně. Trénuje pětkrát týdně, dospělé i děti. Stala se z ní rovněž porotkyně. O víkendech se pak vrhá na svatební tance. Aktuálně pod jejím vedením startují nové kurzy v Hodoníně a ve Veselí nad Moravou. A stále nemá dost.

„Přijala jsem účast v projektu Roztančené divadlo, tentokrát souboj známých moderátorů. Momentálně tedy ještě jezdím trénovat do Prahy, abychom na závěrečném večeru předvedli dva tance společně s Jakubem Železným, který do toho šel jako moderátor za Českou televizi,“ popisuje nadšeně.

close info Zdroj: se souhlasem Kláry Adamové zoom_in Klára Adamová se zamilovala do tance. Má za sebou řadu soutěžních úspěchů, nyní se stala profesionální trenérkou.

Mimochodem, zvládne podle ní tančit každý? Ano, ale musí mít odhodlaní a trpělivost. „Občas lidé narazí na překážky, zejména když mají příliš velká očekávání a chtějí se srovnávat s profesionálními sportovními páry. Tady se hodí malé přirovnání. Ačkoliv se můžeme naučit lyžovat, i přesto náš sjezd nebude vypadat, co se do stylu a času týče, jako například u Ester Ledecké,“ usmívá se.

A úsměv ji neopouští ani při občasných nabídkách na focení. Teď ji lze vidět například na módním billboardu v centru Hodonína, kde propaguje značku oblečení.