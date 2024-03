Jak také nastínil, prudce klesá kvalita, množství a objem ejakulátu. S tím se v čase také snižují i kritéria pro to, co je ještě normální či hodnoty umožňující oplodnění. „To, co bylo normální v šedesátých letech, to dnes nesplňuje z chlapů skoro nikdo,“ podotkl odborný lékař. Například ještě normální koncentrace spermií v ejakulátu klesla až k hranici dvacet milionů na mililitr. Tedy k hodnotě, která dříve klasifikovala neplodné muže.

A to přesto, že přiblížil smutný fakt, že stav mužských spermií se výrazně zhoršuje. „Prudce klesá norma spermií na oplodnění . Dříve to bývalo tak, že problémy se sterilitou bývaly většinou na straně žen. V současnosti se to vyrovnává, a je to padesát na padesát,“ přiblížil Deníku gynekolog Robert Pecha.

A jaké jsou příčiny tohoto zhoršujícího se stavu? „Nejčastěji je to nezdravý životní styl, sedavé zaměstnání, také vyhřívání sedaček v autech a kouření. Málo se hýbeme, hodně pijeme a hodně jíme,“ upozornil gynekolog. Mezi dalšími příčinami uvedl varikokélu, tedy laicky rozšíření žil varlete a také zánětlivé stavy, ke kterým přispívá i teplé a upnuté spodní prádlo či kalhoty. A co se týká povolání, tak v tomto obzvláště ohledu trpí řidiči kamionu, kteří jezdí dlouhé trasy, přičemž dlouhou dobu sedí.

Jaká bývá nejčastější rada, mužům, kteří narazí na problém se svou neplodností? „Jednak se musí k urologovi, aby se vyloučila urologická příčina. Také andrologovi, tedy k lékaři, který se věnuje mužských pohlavním orgánům a hormonům. A potom nějakým způsobem změnit životosprávu, což bývá těžké. Obecně většina párů, i mužů, volí variantu umělého oplodnění. Jsme totiž schopní i z toho množství „nekvalitních“ spermií vybrat tu dobrou. A pak oplodnit vajíčka. Je to nejjednodušší cesta. Těžko se dnes přesvědčuje ke zdravému životnímu stylu. Někteří lidé to sice akceptují, ale jiní ne,“ přiblížil Pecha.

Nastínil také obecně uváděnou charakteristiku pro sterilitu. A to když nedojde-li k otěhotnění během dvanácti měsíců pravidelného pohlavního styku, který se udává jednou za dva či tři dny. Jenže v tomto ohledu není otázka pravidelného sexu zrovna jednoduše odpověditelná. „Je to strašně těžko definovatelné. Sexuolog vám řekne, že byste se měli potkat uprostřed mezi sexuální potřebou muže a sexuální potřebou ženy. Plus mínus. Co se týče otěhotnění, tak se říká dva či tři dny, a hlídat si ovulaci. Někdy den. Pravidelný pohlavní život je dost o kompromisu mezi těmi dvěma. Tady si nebudeme nic nalhávat,“ řekl zkušený gynekolog.

V minulosti se u řady lidí pojila cesta za gynekologem i s určitým ostychem. Ten ale už podle Pechových slov zvláště u mladších žen vyprchal. A ostych už nemají. „Upřímně si myslím, že ne. Jsem spíše nemocniční lékař, ale co mám pacientky v ambulanci, tak z mého pohledu o tom nemají problém hovořit, hlavně mladší ročníky. Pokud mluvíme ale o ženách pětačtyřicet a pětašedesát plus, tak tam ještě furt jde ostýchavost znát. U mladších ročníků jsou to jen o výjimky, jinak nemají problém mluvit o pohlavním styku nebo o tom že nemůžou otěhotnět. Někdy se setkávám s tím, že muži odmítají spermiogram z nějakého důvodu. Jestli se toho bojí, s pocitu nadřazenosti? Těžko říct, to už bych spekuloval,“ zamyslel se gynekolog.

Přitom připomněl, že jde v případě spermiogramu svým způsobem o to nejzákladnější vyšetření. „Muže to nic nestojí, a taky ho to nebolí. Zatímco další vyšetření u ženy sice začínají odběrem krve, ale pak už jde o invazivní výkony. Také ultrazvuk mohou některé ženy vnímat jako nepříjemný. Dále už jde více méně o operace. A nemá přece smysl vyšetřovat ženu, abych na konci zjistil, že muž nemá spermie,“ dodal Robert Pecha dodal pro Deník krátce pro svém vystoupení na kyjovském konferenci Den Florence Nightingale, připomínají anglickou legendární zakladatelku první dívčí zdravotnické školy.

