Zhruba šedesát let starou drážní budovu, která uvnitř ukrývá plastiku akademického malíře Jaroslava Blažka, připravují železničáři k prodeji, a to včetně sousedního obytného objektu. „Záměrem Správy železnic je prodej obou uváděných objektů. Aktuálně je celý proces v přípravě, musí dojít například k vyhotovení geometrického plánu pro vymezení věcných břemen a podobně,“ sdělila ve čtvrtek mluvčí státní organizace Nela Friebová.

Zároveň doplnila, že v současné době Správa železnic eviduje dva zájemce, a to fyzickou osobu a Obec Petrov. „Budovu postavili místní obyvatelé v akci Z, takže by bylo nejlepší, kdyby byla obce. Už dříve se plánovalo, že by tady byla knihovna, ale dráhy za to chtěly moc peněz. Bude tak záležet, co za to budou chtít teď. Nádraží ale potřebuje obnovu a dohled,“ myslí si Ilona Salčáková.

Podle starostky Evy Mlýnkové by obec preferovala cestu bezúplatného převodu. „Pokud bychom to získali, tak bychom byli rádi, ale důležité budou podmínky. V současnosti to pro nás ale není prioritou, chystáme totiž obrovský projekt revitalizace Plží,“ vysvětlila starostka obce se zhruba třinácti sty obyvateli.

Redakcí ve čtvrtek oslovení turisté by přivítali přeměnu nádražní haly v informační centrum, případně i v galerii. Objekt totiž v minulosti už výstavu hostil, navíc dominantou interiéru je keramická plastika od kostického rodáka Jaroslava Blažka. Ten zde pracoval v šedesátých letech minulého století, a to spolu s olomouckým projektantem Ivem Řehořem. „Je víc než jasné, že se Ivo Řehoř inspiroval při projektování této kulaté architektury tvarem restaurace Expo 58, kterou reprezentovali českoslovenští architekti náš stát na světově významné výstavě v belgickém Bruselu,“ upozornila Olga Svátková, která se zabývá záchrannou nádražních budov.

Její aktuální snaha také směřuje k opravení a znovuotevření bývalého vlakového nádraží v Petrově, kde zastavují spoje na lince mezi Hodonínem a Veselí nad Moravou. Ta by tam ráda viděla expozici regionálního výtvarného umění s panely, vitrinami, exponáty a nástěnnými texty. „S informacemi o životě a díle obou tvůrců zde v polovině šedesátých let pracujících,“ uvedla Svátková.

Jako poslední petrovskou nádražní halu využívalo interiérové studio. Jak doplnila mluvčí Správy železnic Nela Friebová lidé, kteří budou čekat na vlak o ochranu před deštěm a sněhem nepřijdou. „Prodej se naopak nebude týkat přístřešku pro cestující,“ dodala mluvčí.