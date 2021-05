Napomohla k uschnutí Bezručovy aleje mezi Lednicí a Valticemi na Břeclavsku, nebo té podél cesty z Lednice do břeclavské místní částí Charvátská Nová Ves. Do boje s klíněnkou jírovcovou, drobným motýlkem, který nyní po kaštanech začíná napadat i javory nebo vrby, se pustili vědci z brněnské Mendelovy univerzity. A úspěšně.

Klíněnka jírovcová po kaštanech začíná napadat i javory nebo vrby. | Foto: DENÍK/Roman Volek

Pomoci jim v tom má injektáž. „Rozjíždíme nyní technologii mikroinjektáží, což je něco jako očkování, při kterém provedeme drobné vývrty přímo do kmene stromu. Avšak ne více než šest milimetrů velké. Tyto zakryjeme ventilem s membránou, skrz kterou dovnitř vstříkneme malé množství insekticidu. Ten si pak strom sám rozvede do všech svých částí,“ popsal Jiří Rozsypálek, který se již více jak sedm let věnuje hodnocení stavu a péči o dřeviny ve městském prostředí se zaměřením na jejich bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost.