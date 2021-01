„Sháněli jsme pro kluky pronájmy i na venkovních kluzištích například v Kyjově nebo až Dambořicích. Nejdřív byly už plné a pak to navíc ještě znemožnily anticovidová opatření,“ přiblížil situaci dlouholetý funkcionář SHKM Hodonín Petr Srnec.

Mladí hokejisté tak přešli přes skype na suchou přípravu. Nyní jim ale mrzne na lepší časy. Možná se tak vrátí do historie ledního hokeje, na rybníky. „Pokud opravdu dostatečně zamrznou, tak to klukům umožní aspoň volné bruslení. Jsou natěšení a snažíme se jim nějak vyjít vstříc. Snad pomůže počasí a zlepší se i epidemiologická situace, pak bychom mohli doufat i v otevření zimního stadionu,“ sdělil Srnec.

Venkovní kluziště v této sezoně navíc téměř praskaly ve švech. Kvůli vládním opatřením se ale nejdříve postupně vyprázdnila a následně začal rozmrzat i led. „Hokejistům pomoct nemůžeme. Vládní opatření omezila počet lidí na kluzišti v jednu chvíli až na dva. Provoz tak byl samozřejmě neekonomický, ztráty by přibývaly každým dnem. Tak jsme kluziště zavřeli a led rozpustili. Zmražování totiž stojí hodně peněz,“ přiblížil mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.

Přerušili i ve Vracově

K podobnému kroku se odhodlali také v nedalekém Vracově. „Situace je bohužel taková, že s ohledem na vládní nařízení a vývoj pandemie koronaviru jsme museli provoz kluziště přerušit. Než se tak ale stalo, tak zájem o bruslení byl u nás na kluzišti opravdu velký. A to i díky tomu, že některá kluziště v okolí provoz v této sezoně vůbec nespustila,“ informoval vracovský místostarosta Petr Fridrich.

Přerušení provozu, ale zatím ve Vracově neznamená pro tuto sezonu ještě konec. „Současné počasí nám přeje a ledová plocha tak stále drží. Pokud by to vládní opatření dovolila a mohli bychom kluziště znovu otevřít, byli bychom rádi. Je to služba lidem a za každou chvilku pohybu, kterou bychom jim takto mohli dopřát, budu jedině rád,“ sdělil místostarosta s tím, že v době, kdy bruslení ještě bylo možné, tak bylo samozřejmostí dodržování všech platných nařízení. „Od počtu lidí na ledové ploše až po stojany s dezinfekcí. Vše jsme vždy konzultovali s hygieniky,“ připomněl Fridrich.

Jak doplnila vedoucí městských Veřejně prospěšných služeb Vracov Květoslava Hubáčková, zájem o kluziště byl v této sezoně mimořádný. „Dříve jsme měli jen jeden blok pronájmů kluziště. V této sezoně už dva bloky, celkem devatenáct pronájmů za týden, ale kdybychom jich mohli poskytnout ještě jedenkrát tolik, tak bychom zájemce měli. Byl velký zájem jak hokejistů, tak o krasobruslení. U pronájmů jsme měly dokonce mnoho náhradníků,“ přiblížila vedoucí s tím, že zájem o vracovský led měla i reprezentační krasobruslařka až z Valašska.

Zatím ale sportovci i další lidé vyhlížejí led v přírodě. Zatím by měli však zůstat na břehu. „V současnosti se tloušťky ledu na vodních nádržích pohybují maximálně v řádu jednotek centimetrů, proto nedoporučujeme vůbec na led vstupovat. Některé vodní nádrže nejsou zamrzlé vůbec,“ upozornil ve středu mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.