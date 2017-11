Knihy mohou čtenáři nově vrátit nonstop. Do Boxu za 168 tisíc korun

Hodonín - Čtenáři hodonínské městské knihovny mohou jako první v okrese vracet knihy kdykoli, a to od začátku listopadu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

„Vedle vchodu do budovy na Národní třídě instalovala knihovna Box na knihy, do něhož mohou čtenáři vracet, zapůjčené publikace, a to kterýkoliv den v týdnu a po dobu čtyřiadvaceti hodin denně,“ informoval mluvčí hodonínská radnice Josef Horníček.

Právě za peníze města byla totiž novinka pořízená. Box na knihy stál 168 tisíc korun. „Vycházíme vstříc našim čtenářům a Box na knihy jim umožní vracet zapůjčené knihy kdykoliv, i mimo naši provozní dobu,“ uvedla ředitelka městské knihovny Hana Šimonová.