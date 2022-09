K volebním urnám půjdou Hodoňané, stejně jako lidé v dalších městech a obcích, 23. a 24. září. Ačkoliv jde o mnohé, většinu ze zdejších voličů výběr zastupitelů v nedávné minulosti nezajímal. Připomeňme si jejich účast před čtyřmi roky, dosáhla 33,79 %. V roce 2014 pak byla ještě bídnější, 29,26 %.

Pakliže někdo hledá motivaci k cestě s volebními lístky, tou nečekanou se mohou stát peníze. Jen řadoví zastupitelé v Hodoníně mají nyní nárok minimálně na dva a půl tisíce korun měsíčně. Vynásobme dvanácti za celý kalendářní rok a pak ještě jednou čtyřmi za volební období. Dostáváme částku kolem sto dvaceti tisíc korun. Kdo ji platí? Přes odevzdané daně právě obyvatelé Hodonína, ať už volili, nebo nikoliv.

Kdo předpokládá, že v případě zapsaní na kandidátku má onen muž či žena skutečný zájem o rozvoj a zdravý chod města, neměl by se plést. Ano, neměl by. Základní předpoklad splácení důvěry voličů lze demonstrovat například účastí na zasedání zastupitelstva. Jak často se jej zvolení lidé v posledním období skutečně účastnili, je možné vidět na nově zveřejněných statistikách v radničním zpravodaji.

Čísla tam jsou různá, jedno však vyčnívá. Účast někdejší starostky a nyní opoziční zastupitelky Milany Grauové se rovná nule. Přítomná byla pouze v části jednoho zasedání, nečekala však ani na jeho konec. Autor komentáře se s ní krátce spojil. Zajímalo ho, proč zvolila tento přístup.

Odpovědí bylo, že na dotazy týkající se komunální politiky odpovídat nechce, protože už nekandiduje a odmítá se k něčemu vracet. Na námitku, že není třeba se vracet k ničemu, protože je stále zvolenou zastupitelkou, a následnou otázku, proč se při nulové účasti nevzdala mandátu ve prospěch někoho jiného, odvětila následující: „Důležité je, jaké bude politické zastoupení v dalším volebním období. Děkuji a na shledanou.“

Nejde ani tak o neochotu vysvětlit svůj postoj, byť i to je více než zarážející. Především jde o výsměch všem těm, kteří bývalé starostce před čtyřmi lety věřili, že to s městem myslí dobře. A nebylo jich málo. Její jméno na kandidátní listině letos chybí. Koneckonců opačný případ by znamenal politický cynismus na druhou.