Konec biflování. Na středních školách vzniknou třídy s alternativní výukou

Brno – Tóny slavné písně Smoke on the water si naživo vychutnají hudební fandové v Brně. Jedna z nejznámějších kapel všech dob Deep Purple tam zahraje 2.července příštího roku. Do DRFG arény zamíří s turné s turné The Long Goodbye. O hudební události ve středu informovala agentura Live Nation, která koncert zajišťuje.