Obecně závaznou vyhlášku tak Kyjovští měnit nebudou. Posledním třem hernám ve městě tak zbývají už týdny, než jim přestanou platit stávající povolení. „Jsme proto, aby to bylo konečně ukončeno tak, jak bylo přislíbeno. Také nejsme pro žádné prodlužování,“ řekl lídr nejsilnějšího opozičního uskupení Petr Valihrach.

Hlavním argumentem provozovatelů heren pro prodloužení povolení byl především dopad protiepidemických opatření, které jejich podniky letos zavřely na zhruba pět měsíců. „To se prostě nedá vydržet. Také zaměstnáváme lidi a ti potřebují pravidelný příjem,“ uvedl ve své žádosti o prodloužení licencí Petr Kukulka s tím, že bez příjmů z herny hrozí zánik jeho živnosti.

Jenže to, ani poukázaní na přesun hazardu do jiných obcí či do on-line prostředí, názor zastupitelstva nezměnilo. „Plně chápu uvedené argumenty, ale nezaznamenal jsem změnu politického názoru na tuto problematiku,“ uvedl starosta František Lukl. Loni přesáhl příjem města z hazardu osm milionů korun. (pt)