Projektový manažer/ka pro projekty SZIF Do naší společnosti hledáme kolegu / kolegyni na pozici projektového manažera pro projekty SZIF. Úvazek 30-40 hod/týdne dle domluvy. Náplň práce: administrace a řízení projektů SZIF od podání žádosti až do vyplacení dotace a následný monitoring projektu. Požadavky: zkušenosti s řízením projektů SZIF podmínkou, VŠ vzdělání výhodou, řidičský průkaz sk. B, čistý trestní rejstřík, komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost. Co nabízíme: zázemí dlouhodobě prosperující společnosti, dlouhodobá spolupráce, po roce prodloužení pracovní smlouvy, pravidelná mzda, měsíční odměny, pružná pracovní doba, stravné. Po 3 měsíční zkušební době základ 30000,-Kč Pro domluvení osobní schůzky nejdříve telefonický nebo e-mailový kontakt. Tel. Po-Pá od 8:00 do 13:00 hod. 25 000 Kč

