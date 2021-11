Místostarosta Daniel Čmelík uvedl, že rozhazování drobků je na náměstí častou oblibou zejména rodin s dětmi. „Následně si holubi dávali koupel. Tato zábava sem ale nepatří. Chceme udělat vše pro to, aby holubi na náměstí nebyli, a nekáleli do kašny, na kostel, zábradlí či schody,“ uvedl Čmelík. Podle něj se krmení může přesunout na jiná místa, například k říčce Kyjovce, kde jsou i kachny.

Vedení radnice nechalo nedávno rozmístit do řady budov odchytové klece. Fungují v areálu mlýnů, v budově střední zdravotní školy i ve dvoře městského domu ve východní části hlavního náměstí. Narazit na ně lze i v tamní nemocnici. V Kyjově jde o zažitý postup. „V posledním roce pracovníci Technických služeb odchytili okolo čtyři sta holubů. Dodali jsme je do záchranné stanice pro dravce v Buchlovicích jako potravu,“ sdělil místostarosta.

Provozovatelem stanice pro volně žijící živočichy je buchlovická organizace Českého svazu ochránců přírody. Její členové odchytávají holuby i ve městech. Především v Uherském Hradišti a ve Veselí nad Moravou, kde ptáci způsobují zejména hygienické problémy na veřejných prostranstvích. „Spolupráce je tady dlouhodobá už několik let. Máme odtud také pozitivní zprávy, že holubů ubývá,“ sdělil předseda buchlovického sdružení Karel Tomešek.

Holubi přenáší roztoče

Jak přiblížil velitel veselských strážníků Rostislav Prax, stavy holubů se tak ve městě podařilo dostat do rozumných mezí. V posledních letech tak už nemusejí přistupovat k větším odchytovým akcím. „Za týden tady odchytne dva až tři holuby,“ upřesnil aktuální evidenci velitel městské policie. Doplnil, že problémy s holuby měly ve městě především na nádraží.

Mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček upozornil na to, že holubi přenáší řadu roztočů, které u citlivých lidí mohou způsobovat alergické reakce. Holubi jsou také nositeli zevních parazitů, jako jsou čmelíci, kteří mohou při přímém kontaktu napadnout i člověka. Dále mohou přenášet salmonelózu, listeriózu, ornitózu a ptačí tuberkulózu. „Nákaza člověka salmonelózou, ornitózou nebo aviární tuberkulózou od holuba je nepravděpodobná, muselo by dojít k přímému kontaktu potraviny s holubím trusem, nebo by člověk musel pobývat v prostředí, kde je silně zvířený prach z trusu holubů, jistě ale se mohou holubi podílet na roznosu nákazy do malochovů drůbeže a podobně,“ přiblížil mluvčí veterinární správy.

U holubů je podle něj třeba kromě odchytu omezovat nejen nabídku potravy, ale i možnosti hnízdění. „Byly prováděny zkoušky s umělým vysazováním dravců do městského prostředí, tyto pokusy se však neosvědčily, holuby a dravci si na sebe velmi rychle zvykli,“ připomněl Vorlíček.

Zároveň doplnil, že odchyt toulavých a opuštěných zvířat, tedy včetně holubů může podle příslušného paragrafu veterinárního zákona provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost, složila závěrečnou zkoušku a získala osvědčení o způsobilosti k této činnosti. „V případě, že občanům přemnožení holubi způsobuji škody na nemovitostech či jiném majetku, doporučujeme kontaktovat buď odbor životního prostředí příslušného městského či obecního úřadu, který může zajistit odchyt holubů na území obce, či přímo firmu schválenou pro provádění odchytové činnosti,“ dodal mluvčí.