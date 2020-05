Zatím jen šlapadla či paddleboardy čeří hladinu Moravy v hodonínském přístavišti. Výletní loď Konstancii nyní místo pirátských a pohádkových plaveb se školáky čeká dlouho žádaná výměna motoru.

| Foto: Deník / Jiří Kosík

Podle Františka Ondruše, kapitána lodi sloužící oblíbeným vyhlídkovým plavbám, poháněl dosud loď téměř muzejní exponát. „Za to, co motor zvládl, by so zasloužil dát do vitríny a vystavovat. Na potřebu výměny jsme poukazovali už asi pět let. Nový motor, který teď Konstancie dostane bude také silnější,“ řekl Ondruš.