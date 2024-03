Královna hodonínského přístaviště Konstancie může začít panovat na hlavním toku řeky Moravy. Právě tam lodi s kapacitou šedesáti cestujících pomohl v pátek dopoledne jeřáb. A to i přes komplikace, které přivodil strom. Ten totiž proud hraniční řeky nad ránem posun až do těsné blízkosti jezu.

Stěhování hodonínské lodi Konstancie s kapacitou šedesáti cestujících na hlavní tok řeky Moravy. | Video: Deník/Petr Turek

Jak však sdělila manažerka Přístaviště U Jezu Andrea Řičicová, šikovný jeřábník to zvládl. Korálka a pak i Konstancie po krátkém letu vzduchem dosedly na hladinu, kde už může pokračovat odzimování obou lodí.

„Chceme už o Velikonocích nabídnout nějaké plavby, lidi o ně totiž mají zájem. Uvidíme, jak se nám podaří odzimovat a nachystat veškeré lodě a také připravit molo. Děláme pro to maximum,“ přiblížila manažerka.

Zároveň zmínila i značný zájem škol o plavby. „Oproti jiným rokům máme už teď hodně objednávek na školní výlety, což nás až překvapilo. Dříve největší vlna objednávek gradovala až v dubnu, ale letos máme už nyní od škol naplněný květen i červen na dopolední časy,“ sdělila Řičicová s tím, že v současnosti tak mají objednávky na pětasedmdesát školních výletů.

Jak dále uvedla, v souvislosti s odzimováním všech lodí začínají také veškeré přípravy na hlavní sezonu, a to i na břehu. „Chtěla bych srdečně pozvat na nejbližší akce, první z nich bude tuto sobotu, a to tradiční Vítání jara s vynášením Morany. Ta se u nás háže do řeky Moravy tak, aby se zima už nevrátila. Akce začíná ve dvě odpoledne a je ve spolupráci s dětským národopisným souborem Dúbravěnka z Dubňan,“ nastínila sobotní pořad manažerka přístaviště.

Na Velikonoce chystají i Hod vajcama

Další tradiční akce je v Hodoníně u řeky Moravy na programu na Velikonoční pondělí, a to Hod vajcama, se kterými se hází přes řeku Moravu, v kategoriích ženy, muži a děti.

Třicátého dubna bude v přístavišti na programu Pálení čarodějnic a následující den, tedy prvního května, slavnostní odemykaní Moravy s oficiálním zahájením plavební sezony. Následně v sobotu jedenáctého května se tady příznivci country, folku a trampských písniček mohou těšit na Jezzfest.

Také Stará Morava i poté, co se z ní odstěhovaly Konstancie s Korálkou, nabídne něco nového. Pohádkovou Starou Moravu. Přístaviště získalo od města grant na obnovu zdejších pohádkových postaviček, které lze sledovat nejen z břehu.