Zdražování se osloveným lidem pochopitelně nelíbí. „Na mrtvých by se nemělo vydělávat. Navíc v současné době, kdy se lidem zvyšují životní náklady, peníze prostě nemají. Myslím si, že by v této době mohlo stačit navýšit ceny kolem deseti procent,“ myslí si Jana Výletová.

VIDEO: Nový most v Kyjově teprve tvrdne, řidiči jej vyzkouší zřejmě až na jaře

Také hluboké kopání hrobu by se mohlo v Hodoníně přes zimu výrazně navýšit, a to z tří a půl tisíce korun na více než pět tisíc šest set korun. „Chápu, že především v zimě má hrobník tvrdou práci, ale takto skokově by se zdražovat nemělo,“ myslí si obyvatel města Václav Galjanič.

Podobné, téměř šedesátiprocentní navýšení cen, hrozí také po odkrytí či zakrytí hrobky. Tam se může zaplacená cena mezi letošním Silvestrem a prvním dnem nového roku 2023 navýšit o více než devět stovek. Také vsyp popele do vsypové loučky se má zvýšit minimálně o čtyři sta korun. „Předkládaný návrh reaguje na změny, které se odehrály za posledních šest let, tedy od roku 2017, kdy začal platit stávající ceník. Ten se za celou dobu nezměnil,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Stávající/navrhovaná cena



Kopání hrobu normální – zima: 2 974 Kč/4 738 Kč



Odkrytí hrobky: 1 535 Kč/2 446 Kč



Exhumace ostatků do 10 let po pohřbu: 3 835 Kč/4 746 Kč



Vsyp popele do vsypové loučky bez obřadu: 767 Kč/1 223 Kč



Přiblížil, že navrhované změny se odehrávají zejména ve službách, jako je kopání hrobů, exhumace, péče o hrobová místa, jejich zalévání, a podobně, tedy činností s vysokým podílem ruční práce či energií,“ vysvětlil mluvčí s tím, že navýšení částek tak reaguje zejména zvýšení mezd tamních pracovníků.

Zároveň mluvčí doplnil, že pronájmy hrobových či urnových míst zůstávají téměř stejné. Pohyb v cenách je pouze v haléřových položkách. „Jedná se o minimální změny, opět souvisejícími se službami,“ podotkl Horníček. Nájemné na hrobovém místě tak v Hodoníně zřejmě zůstane na dvaapadesáti korunách za metr čtvereční a za nájem kolumbární schránky pozůstalí zaplatí ročně sto padesát korun.

Městský hřbitov vznikl u cesty na Rohatec na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Jeho novogotická část s dominantní vstupní branou, kaplí, ohradní zdí a přilehlými objekty je památkově chráněná, stejně jako tamní sousoší svatého Marka a některé náhrobky.

Případné nákladnější novinky na hřbitově zatím nemají jasnější kontury. „Plán investic pro příští rok se zatím připravuje, projednávat jej bude rada města a teprve schvalovat zastupitelé. V této chvíli nelze předjímat jejich rozhodnutí,“ doplnil mluvčí radnice.