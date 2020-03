Opatření, kdy cestující musejí mít ochranu úst a nosu, platí od středy. „Tuto funkci může plnit nejen rouška, ale i šátek, šála nebo jiná alternativa. Opatření Jihomoravského kraje navíc stanoví, že cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle,“ informovala mluvčí radnice Petra Kotásková.

Připomněla, že platí také to, že již zakoupené kupóny nebudou cestující v autobuse označovat. „Žádáme občany, aby respektovali nařízení vlády a pokud jim to situace umožní, co nejvíce se zdržovali doma. Ven vycházejte skutečně jen ve velmi výjimečných případech,“ vyzvala mluvčí.

Stejně je tomu také v městských autobusech v Kyjově, kde také zakázaný nástup i výstup prvními dveřmi.