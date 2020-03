„Akce v kulturním domě rušíme všechny, samozřejmě budeme vracet vstupné. U víkendového muzikantského plesu jde o dvanáct set lístku,“ uvedl ředitel hodonínského Domu kultury Marcel Řimák.

Také atraktivní třetí čtvrtfinále druhé hokejové ligy mezi Hodonínem a Valašským Meziříčím bude bez diváků. Přitom domácí očekávali zájem až patnácti set lidí. „Čekáme na vyjádření svazu, ale zřejmě bychom zápas odehráli bez diváků. Nemůžeme pustit na stadion 99 lidí, navíc se do tohoto čísla počítají i hráči a realizační tým. Pro naše fanoušky ale zařizuju on-line přenos, aby se mohli na duel podívat doma nebo v restauraci,“ sdělila předsedkyně SHK Hodonín Jana Gajošová.

Zároveň budou od středy zavřené všechny školy a vyšší školy. Mateřských škol se opatření netýká. "Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru jsme rozhodli o dalších mimořádných opatřeních. Od 10. března se zakazují divadelní, hudební a filmová, sportovní a jiné shromáždění - a to jak veřejné, tak soukromé přesahující účast sto osob. Opatření se nevztahují na jednání státních institucí," uvedl Ańdrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu.

"Není zatím potřeba, aby byly kvůli novému koronaviru zavírány restaurace či nákupní centra," doplnil Vojtěch s tím, že problém jsou jednorázové akce.

Online reportáž

Od středy se zároveň uzavírají všechny školy kromě univerzit. „Od 11. března se zakazují osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách,“ řekl dále Babiš.

Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče. "Chceme, aby lidi chodili do práce, aby ekonomika šlapala. To je základ," zdůraznil Babiš s tím, že pak mají být rodiče doma s rodinou.

Odpověděl tak na dotaz, zda vláda zvažovala dopad na zaměstnavatele při uzavření škol. Opatření má zabránit šíření nákazy.