Nový je také vstup přes turnikety místo toho předchozího provizorního. Další výhodou mají být i samotné atrakce, koupací a relaxační prostory v kryté části aquaparku, a to také v případě nenadálé změny počasí.

„Kdyby náhle přišla bouřka a zhoršilo se počasí, bude možnost přesunout se do vnitřní části, a umořit tak vstupenku na letní koupaliště,“ nastínil jednatel novou slevovou variantu.

Letní koupaliště v Kyjově je již otevřené. Snímek je z loňského roku.Zdroj: Deník/Petr Turek

Podstatnou novinkou pro letošní sezonu je ale hlavně ohřívání venkovních bazénů na osmadvacet stupňů. Za těchto okolností pak zřejmě příliš nepřekvapí meziroční navýšení ceny vstupného o deset korun. U celodenního vstupu je to teď pro dospělé za 130 korun, u nejužívanější slevy Junior pro děti do patnácti let nebo studenty do šestadvaceti stojí nově vstup na letní koupaliště rovnou stovku.

Krom toho si zájemci mohou koupit také vstupenku do některé ze tří zóny kryté části aquacentra. Jeho hospodaření za prvních osm měsíců rozebírali na svém posledním jednání zastupitelé města. Po pozvolném startu se začala návštěvnost vnitřních atrakcí postupně zvyšovat až na únorových 420 hostů v průměru na den. Následně s nastupujícím jarem ale počty lidí v aquaparku začaly klesat.

„Celé období května a předtím dubna bylo skromnější na návštěvu. Snažili jsme se ji podpořit hlavně reklamou na Slovensko,“ uvedl na zastupitelstvu ředitel Aquavparku Pavel Černý. Tento záměr ale neměl příliš úspěch.

Právě nadcházející letní sezona může podle odborníka na cestovní ruch Zdeňka Šmýda pomoci i pro budoucí zvýšení návštěvnosti krytého komplexu.

„Přeju v tomto ohledu Kyjovu hodně slunečných dní, kdy se letní koupaliště zaplní. Spokojení hosté se sem pak mohou vrátit i po hlavní sezoně, a to právě k atrakcím v sousední kryté části aquaparku, který mají po celé léto inspirativně před očima,“ podotkl Šmýd z Turistické asociace Slovácko.

Letošní průměrná návštěvnost vnitřní části v prvních pěti měsících v průměru 335 lidí se pohybuje vzhledem ke studii proveditelnosti nad pesimistickou variantou, ale pod realistickou. Ta počítala se 414 návštěvníky denně. To vidí vedení radnice s ohledem na první sezonu poměrně kladně.

„Čísla jsou relativně pozitivní v tom, že dosavadní návštěvnost je o dvacet procent vyšší, než předpokládala studie proveditelnosti pro první rok,“ zhodnotil místostarosta. Zmiňovaná studie počítala první rok pro reálnou variantu o čtyřicet procent nižší návštěvností než v následujících letech. To už by u varianty, označované jako reálná, mělo podle těchto propočtů znamenat milionový zisk.

Jenže jako největší úskalí se pro ekonomiku aquacentra ukazují ceny energií. Hospodaření za loňský rok tak vykázalo ztrátu. „Šest milionů čtyři sta deset tisíc,“ uvedl na zastupitelstvu ředitel.

Po informacích o ztrátě i za první měsíce tohoto měsíce přicházejí také návrhy úsporných opatření, mezi kterými je například zrušení pozice provozního manažera nebo pozdější odpolední otevření wellzóny ve všední dny a také zmiňované navýšení vstupného u letního koupaliště o deset korun.

Avšak jako stěžejní se ukazuje oproti studii proveditelnosti zmiňovaný vývoj cen energií. Ten je zatím pro kyjovský aquapark nepříznivý. Rozdíl vzhledem k očekávání je podstatný, činí téměř pět milionů korun navíc.

„Vystřelené ceny energií nás samozřejmě trápí. Budeme soutěžit cenu energie na komoditní burze s tím, abychom se dostali výrazně níž. Také prověřujeme možnosti kogenerační jednotky či recyklaci bazénových vod a další možnosti, jak provozně ušetřit,“ řekl místostarosta.

Jak dále?

Náhled do hospodaření aquacentra je v Kyjově výrazně transparentnější než v jiných městech. V Kyjově se dostává pravidelně na program veřejného jednání zastupitelstva, což jinde v okolí nebývá zvykem. Navíc na návrh opozice mají mít zastupitelé na příštím jednání zprávu o hospodaření aquacentra připravenou už s předstihem.