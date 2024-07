Travnaté a částečně i vybetonované pláže, pozvolný vstup do vody i více než čtyřmetrová hloubka. Nejen to nabízí léta oblíbené bezplatné koupání v nádrži Lučina u Tvarožné Lhoty. I přes poslední tropické dny si návštěvníci chválí kvalitu vody. Navíc i její poslední hodnocení odborníky dopadlo na jedničku a s teplotou přes pětadvacet stupňů.

To potvrzují i souhrny z jednotlivých měření, které jsou k dispozici například na webu krajské hygienické stanice. Letos všechny tři měření dopadly na jedničku. Zhoršenou jakostí zhodnotili hygienici zdejší vodu naposledy v závěru loňského srpna. A výskyt sinic? „V posledních letech slabý až žádný,“ stojí na informační tabuli pod vodní nádrží.

Atmosféru Lučiny s vůní lesů Bílých Karpat nasávali úplně poprvé hosté ze slovenského Unína. „Kocháme se, ještě jsme tu nebyli. A je tady krásně, voda je dobrá, služby tady také jsou. Určitě se sem ještě vrátíme. Navíc parkoviště ve stínu stromů je super,“ svěřil se Peter Vaněk.

Zmiňované parkoviště je sice placené, ale celodenní parkovné vyjde pouze na padesát korun. První půlhodina je navíc zdarma. To za koupání lidé platit nemusejí.

„Voda je dobrá a čistá. Libí se nám tady, jezdíme sem už pět let, a to několikrát do roka. Je jen škoda vzadu chybí občerstvení, dříve se tady čepovalo pivo a točila zmrzlina. Tu by děti ocenily i teď,“ řekl Deník pravidelný návštěvník Lučiny, který se představil jako Jirka. Zároveň připomněl, že i se psy využívá zázemí blízkého kempu.

S Deníkem na návštěvě Lučiny u Tvarožné Lhoty, v pondělí 22. července.

Zmiňované občerstvení najdou koupající dole pod hrází. Hosté si tam mohou vybírat z nabídky bistra i pojízdného fastfoodu, který v pondělí po poledni lákal například na palačinku s nutellou a banánem za 89 korun nebo na cukrovou vatu.

Bistro u pumptracku mělo v nabídce hranolky s tatarkou nebo kečupem za sedmdesát korun, což si mohl zájemce zpestřit ještě čedarovou omáčkou. Příznivci vepřového masa si naopak mohli dopřát za sto sedmdesát korun Pulled pork burger.

Paleta čepovaných nápojů začínala Bezinkou, pokračovala desítkou Radegast, které konkurovala Osma z nedalekého pivovaru v Louce. Lokální kvalitu mohli vyzkoušet i milovníci kávy, která se praží ve Strážnici. Příznivci vína si pak mohli zvolit klasiku v podobě bílého, červeného či rosé, ale také vinný střik z bílého či červeného vína.

Hned vedle je zastávka linkových autobusů a také rozcestník. Ten nabízí hned čtveřici směrů, kam mohou návštěvníci Lučiny vyrazit na výlet.