„Je tady také nainstalovaných šest nových trysek, které mohou vodu dostat do výšky i více než tří a půl metru,“ představil novinku zkušený dubňanský strojník Pavel Ševela. K oživujícím atrakcím se příchozí dostanou po nové dlažbě. Ještě před vstupem na ní se mohou zájemci osvěžit u nového mlžítka.

Pro všechny je pak otevřená novinka v zázemí koupaliště, tedy zrekonstruované sociální zařízení. Za denní vstup do rozsáhlého areálu dubňanského koupaliště zaplatí dospělí 70 korun, studenti a děti do patnácti let 50 korun a nejmenší děti do 4 roků mají vstup zdarma.

Novinky a atmosféru zdejší plovárny budou moci hosté vyzkoušet i o víkendu, zvláště pak v neděli, kdy mají teploty vzduchu atakovat i ve stínu třicítku. „Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední 27 až 30 stupňů Celsia,“ přiblížila nedělní počasí na jihu Moravy na webu Českého hydrometeorologického ústavu Ivana Záluská z brněnské pobočky.