Dvě hodiny po pátečním poledni se letos poprvé veřejnosti otevřou brány městského koupaliště ve Vracově. Děti do patnácti let budou mít jedenáctého června vstup zdarma.

Nové hodonínské koupaliště | Foto: DENÍK/Jana Rybová

Současně bude ale před vstupem do areálu platit několik protikoronavirových opatření. Provozní doba v červnu bude ve všední dny od 14 do 20 hodin, v sobotu a v neděli Vracovští koupaliště otevřou už hodinu před polednem. „V minulosti to vždy bylo tak, že jsme otevírali od prvního června, tedy na Den dětí. Letos jsme ale s ohledem na situaci kolem pandemie koronaviru a také poměrně chladné a deštivé dny minulých týdnů otevření o pár dní odsunuli. Děti od nás ale i přes to dárek v podobě prvního koupání zdarma dostanou,“ přiblížil vracovský místostarosta Petr Fridrich.