Rozhodně není jediná, která za Lužákovou pohodou míří z okresního města. „Na Lužáku je fajn. Voda je teplá, i když někteří by ji měli raději i chladnější, ale mně její teplota vyhovuje. Hlavně je poměrně čistá, bez sinic. Každopádně bych tady přivítal stín,“ svěřil se také Jiří Hiršl , který na Cihelnu přijel na kole z Hodonína.

„Myslím si, že občerstvení je tady dostačující. Jsem tady velmi často. Výhodou je ale hlavně to, že tady není tolik lidí jako na koupališti a přitom je tady perfektní voda,“ svěřila se například Naďa Vlachová ze sousedního Hodonína.

Za absencí stínu stojí průlet ničivého tornáda před třemi lety. Po této koupací sezoně chtějí Lužičtí spustit práce na zakázce, která má zvýšit komfort i nabídku v tamní relaxační lokalitě a přinést sem i více zmiňovaného stínu.

„V září bychom chtěli začít a do poloviny příštího roku by to mělo být hotovo,“ sdělil Deníku lužický starosta Tomáš Klásek.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in S Deníkem u vody. Na návštěvě u Lužáku.

Zakázka se týká obnovy a doplnění zeleně, rekonstrukce hřišť, oplocení i výstavby zázemí pro rekreační sportovce, tedy především šaten, a také terénních úprav a zpevněných ploch. Obci se na investici podařilo pro obnovu území po tornádu získat podporu ze Státního fondu životního prostředí ve výši více než šest milionů korun a osm a půl milionu korun z ministerstva pro místní rozvoj. Novinkou pak mají být dvě sportoviště lákavá hlavě pro mládež.

„Pro teenagery se tady má stavět pumptrack a skatepark,“ popsal dvojici nových atrakcí starosta.

Do dalších let mají Lužičtí s Lužákem i další plány. „Jde o odbahnění a restauraci. Máme projekty, máme povolení, ale nemáme zajištěné financování,“ shrnul současný stav starosta.

Obec souběžně chystá náročné pokračování rekonstrukce a modernizace školy, při které Lužičtí počítají jak se značnými náklady, tak i s půjčkou.

„Rozhodli jsme se, že kompletně uděláme školu a na ni také půjdou všechny peníze, co jsou. Zastupitelstvo v červnu řeklo zcela jednoznačně, zodpovědně a správně, že se dokončí celá škola, což spolyká nějakých sto padesát milionů. Škola tak dostala přednost před hospodou, tomu snad lidé rozumí,“ zdůvodňoval strategické rozhodnutí starosta zhruba třítisícové obce.

Otevření nového parku

Už v závěru letošního června se nedaleko Lužáku otevřel zcela nový park Ploštiny. Ten nabízí i propojení mezi cyklostezkou na Hodonín a areálem Cihelny.

„Park je tvořený dvěma trasami, jedna z nich spojuje právě cyklostezku a plochy u Lužáku. Pak je tady procházková trasa, která se vine úplně bokem,“ řekla Deníku při slavnostním otevření architektka Markéta Sprinzlová.