Podle jejích slov se na ni obracejí také lidé z Břeclavska nebo Uherskohradišťska. „Jsme tady v podstatě jediné kožní, které nové pacienty stále přijímá, i když nápor se radikálně stupňuje,“ upozornila.

Objednaní pacienti tam v týdnu dochází jedno dopoledne a jedno odpoledne, zbytek týdne tvoří lidé přicházející s vidinou čekání i několik hodin. Denně je jich až čtyřicet a z toho i pět nových. Celkový počet pacientů zapsaných v kartotéce přesáhl devatenáct tisíc.

Recept na zdravé opálení: Hodně jahod, zeleniny s olivovým olejem i čokolády

Deník v uplynulých dnech mluvil s několika lidmi, kteří na Hodonínsku vyhledávají pomoc kožního lékaře. Jejich reakce jsou obdobné – dlouhé objednací termíny jsou nepříjemné, ale musí je skousnout. Příliš jiných možností nemají.

Patří mezi ně například penzista Pavel Mikulica z Mikulčic. „Nemam prozatím velké potíže. Čekací doby jsou delší, ale objednávám se v předstihu,“ reagoval. Změnu lékaře nezamýšlí.

Pouze v případě, že by potřeboval akutní vyšetření, uvažoval by o jiné ordinaci, kde by se na řadu dostal rychleji - ovšem za přímou platbu, protože ne každý lékař má uzavřenou smlouvu s pojišťovnami. To je případ třeba praxe Jany Čechovičové, jež sídlí na poliklinice v Kyjově.

Zubaři zoufale chybí. Lidé na Hodonínsku za ošetřením jezdí i desítky kilometrů

V nemocnici v Hodoníně kožní oddělení není, příval dalších pacientů tak směřuje do nemocnice v Kyjově. Tamní mluvčí Veronika Hollerová Deníku potvrdila, že kvůli náporu musí každý den řadu lidí odmítat. Momentálně tam objednávají až na listopad.

Kdo potřebuje nezbytné ošetření, musí se obrnit trpělivostí. „Pacient, který přichází s akutním problémem nebo žádankou od obvodního lékaře, čeká mezi objednanými třeba i celý den až do odpoledne. Případně se jej snažíme směřovat do nadcházejících dní k ošetření nebo k hospitalizaci, pokud je to nutné,“ vzkázala mluvčí Hollerová.

HODONÍN

Pomáháme kůži ZDE



KYJOV

Nemocnice Kyjov ZDE

Dermatologie Kyjov ZDE



VESELÍ NAD MORAVOU

Všetulová – Poliklinika Veselí nad Moravou ZDE