Právě obnovu bývalé sušárny tabáku mají nyní v plánu v Kozojídkách na Hodonínsku. „Menší soukromí zemědělci tady u nás a v okolí vzhledem k vhodnému podmínkám pěstovali tabák, a to hlavně před druhou světovou válkou a pak ještě i po ní. Postavili si na to dřevěné sušárny. Některou z nich jsme se snažili v posledních letech zachránit. Chceme totiž uchovat toto dědictví také pro naše potomky, aby věděli, co bývalo v našem regionu obvyklé, “ upozornil starosta Otakar Březina, jenž vede obec s přibližně pěti sty obyvateli a šest let starým titulem jihomoravské vesnice roku.