Podle náměstka hejtmana pro oblast kultury Františka Lukla má být rozhodnutí rady prvním impulzem pro opravu galerie. „Chceme ale, aby se věci daly rychle do pohybu. Celkové náklady na opravy by podle našich odhadů měly dosáhnout 86,87 milionu korun – z toho 56 miliony by měl přispět Evropský fond pro regionální rozvoj, o 12 milionů požádáme stát a kraj by dodal 18,9 milionu ze svého rozpočtu,“ vyčíslil náměstek hejtmana.

Nejdřív kotel, pak okna. Na velkou opravu si hodonínská galerie počká

O krajském příspěvku na opravy mají ještě jednat zastupitelé. „Jde nám o zvýšení ochrany a zlepšení podmínek péče o sbírky, které jsou uskladněny v nevyhovujících podmínkách. Chceme vytvořit vhodné prostředí pro zacházení se sbírkami a zlepšit tepelný komfort ve výstavních prostorách. Cílem je také odstranit bariéry v přístupu do objektu a vytvoření komfortu pro návštěvníky – konkrétně třeba v podobě patřičného sociální zázemí,“ přiblížil Lukl. Investice má zlepšit také energetické parametry stávající budovy. Ta vznikla podle návrhu architekta Antonína Blažka ještě před první světovou válkou.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Vedení galerie o opravy usiluje dlouhodobě. „Dotáhli jsme to do stavebního povolení. Mohli bychom galerii zavřít, a začít stavět a opravovat, ale peníze nejsou,“ řekl Deníku před několika měsíci tamní ředitel Josef Fantura.

Jak doplnila mluvčí Knotková, v případě, že se kraji podaří získat potřebnou sumu, práce na rekonstrukci Galerie výtvarného umění by se mohly uskutečnit od června 2023 až do konce roku 2025.