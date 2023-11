„V zařízení Domov na Jarošce je dlouhodobě pověřený ředitel S-centra Václav Polách. S ohledem na to, že se začíná rozjíždět naplno rekonstrukce S-centra, kde bude pan ředitel Polách plně vytížen, po diskusi jsme se rozhodli, že na Jarošku vypíšeme výběrové řízení a pokusíme se najít nového ředitele nebo ředitelku . Jde to navíc ruku v ruce s dalšími plány vycházejícími z potřeb území Jihomoravského kraje v oblasti péče o duševní zdraví,“ uvedla pro Deník mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

Také Poláchův čas ve vedení zařízení v Jarošově ulici zřejmě spěje do finiše. Krajští radní totiž otevřeli konkurz na nového ředitele Jarošky. Zájemci se mohou hlásit do 5. prosince.

Také podle sedmapadesátiletého ředitele Jarošky i po tornádu uzavřeného S-centra je současný krok kraje pochopitelný. „Doufám, že budu moct pokračovat na S-centru. Začnou stavební práce a budou starosti s vybavováním majetkem, přípravou výběrových řízení a dělat přitom na dvou židlích je hodně složité. Proto abych prováděl opravdu hodnotnou práci pro S-centrum, tak je potřeba, abych tam byl. Možná budu i rád, že se jedné zodpovědnosti zbavím,“ svěřil se současný ředitel.

Přiblížil i nejbližší výhled obnovy Na Pískách. „Nástřel je zhruba takový, že je podaná žádost o stavební povolení ve zrychleném řízení. Teď čekáme na zprávu ze stavebního úřadu, kdy nám dají povolení. Jakmile bude stavební povolení, tak se může otevřít výběrové řízení na stavbu. Pak uvidíme, jak bude hladké, přece jen jde o velkou zakázku,“ přiblížil Polách s tím, že předpoklad pro začátek stavebních prací je březen či duben příštího roku.

Kraj počítá s půlmiliardovými náklady. V současnosti hodonínské S-centrum funguje v Kyjově jako detašované pracoviště pro dvacet klientů s osmnácti zaměstnanci. Po obnově v Hodoníně počítá zhruba se stovkou pracovníků. Klientům má být sto dvacet.

Domov na Jarošce se přesto Poláchovi podle jeho slov nebude lehce opouštět. „Dostali jsme se neskutečně daleko v péči, přístupu, změnách. Trochu mě mrzí, že budu odcházet od rozdělané práce,“ podotkl muž, který vede sociální zařízení na Jarošce sedmadvacátý měsíc.

Podle kraje tady bude mít nové vedení jasný úkol. „V souvislosti s reformou péče o duševní zdraví chceme ještě více pomoct lidem, kteří mají duševní onemocnění a žijí v nevyhovujícím prostředí psychiatrických nemocnic, protože chybí dostatek návazných služeb jak v pobytové, tak terénní formě. Vedení kraje považuje oblast duševního zdraví za jednu z priorit, proto do vedení hledáme člověka, který má zkušenost právě s cílovou skupinou lidí s duševním onemocněním,“ uvedla mluvčí krajského úřadu.

Alena Knotková zároveň připomněla, že v krajském zařízení v Jarošově ulici se poskytuje pobytová sociální služba se zvláštním režimem pro osoby s chronicky duševním onemocněním v kapacitě sedmdesát lůžek. „Od září 2021 byla v zařízení zavedena metoda práce tzv. zprůtočnění služby, kdy se daří postupně službu posunout od ústavního charakteru poskytování služby k zapojování klientů do procesů běžného života," uvedla Knotková.

Změna podle ní spočívá například v postupném zapojování klientů do pracovních procesů mimo domov, do činností na zahradě či v prádelně. „Klienti si chodí také sami nakupovat, případně v doprovodu personálu, a to pokud potřebují podpořit, využívání běžných veřejných služeb, jako jsou kino, koupaliště, knihovna,“ doplnila Knotková s tím, že kraj nechystá změny v kapacitě zařízení ani změnu cílové skupiny. Jak ještě dodala, domov se letos rozšířil o půdní vestavbu za jedenáct milionů korun.

