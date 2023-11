Také Poláchův čas ve vedení zařízení v Jarošově ulici zřejmě spěje do finiše. Krajští radní totiž otevřeli konkurz na nového ředitele Jarošky. Zájemci se mohou hlásit do pátého prosince. „V zařízení Domov na Jarošce je dlouhodobě pověřený ředitel S-centra Václav Polách. S ohledem na to, že se začíná rozjíždět naplno rekonstrukce S-centra, kde bude pan ředitel Polách plně vytížen, po diskusi jsme se rozhodli, že na Jarošku vypíšeme výběrové řízení a pokusíme se najít nového ředitele nebo ředitelku. Jde to navíc ruku v ruce s dalšími plány vycházejícími z potřeb území Jihomoravského kraje v oblasti péče o duševní zdraví,“ uvedla pro Deník mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.