Tento lidový zvyk v době vinobraní lidé praktikovali v oblastech Dolních Rakous a jižní Moravy, k útlumu tradic došlo po rozpadu Rakouska-Uherska a po druhé světové válce. Na Znojemsku začal tradice spojené s hroznovou kozou obnovovat Spolek přátel Hroznové kozy před sedmnácti lety.

Zvyk sklářským pískem vysypávat ornamenty na chodníky a silnice byl zase poměrně rozšířený ještě na počátku tohoto století, ale v současné době se udržuje pouze v několika málo obcích na Kyjovsku, a to v Šardicích a Hovoranech. „Jsou to důležité symboly naší jihomoravské identity. Naše živé a autentické zvyky a tradice z nás dělají to, čím jsme. A jak hroznová koza, tak malování pískem na seznam jednoznačně patří,“ řekl hejtman Jan Grolich.

Pískem vysypávané ornamenty se vyskytují především u příležitosti tradičních hodů, svateb nebo konání folklorních festivalů. Ruční vysypávání ornamentů má především dekorativní účel. Materiálem jsou písky, které jsou z důvodu trvanlivosti vysypávaných motivů doplněny hladkou moukou, směs mouky a písku se pak aplikuje na mokrý podklad, ornamenty tak na dlažbě nebo asfaltu vydrží i několik týdnů.

Odborná komise doporučila zároveň Radě Jihomoravského kraje schválit navržení tohoto nominovaného statku i na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. „Každé zviditelnění tradiční jihomoravské kultury znamená velký přínos pro region. Tím se zvyšuje turistický ruch a díky tomu se mohou rozvíjet i služby, které kromě turistů využívají také místní,“ uvedl náměstek hejtmana František Lukl.