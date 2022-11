„Máme příslib prodloužení termínu u dotace. V tuto chvíli budeme vybírat projektanta,“ sdělil ve středu krajský radní pro investice a majetek Vladimír Šmerda. Po dokončení projektové dokumentace, je samotné zahájení rekonstrukce v plánu na začátku roku 2024. Předpokládané obnovení provozu zřizovatel plánuje na podzim následujícího roku.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Přitom kraj neodpískal projekt domova se zvláštním režimem v sousedním Rohatci, kde by mělo vzniknout více než sto lůžek pro klienty s duševním postižením, kteří potřebují celodenní péčí. Navíc k parcelám pořízeným od obce plánuje ještě kus přikoupit. „Na nejbližším zastupitelstvu budeme schvalovat nákup pozemků od Lesů ČR,“ přiblížil Šmerda s tím, že zahájení tendru v režimu design and build, tedy příprava projektu i provedení samotné stavby, se očekává po Novém roce. Po podpisu smlouvy s vítěznou firmou je plánové zahájení projekčních prací v listopadu příštího roku. Současný termín pro otevření moderního domova v Rohatci je listopad 2026.

Jak už dříve odborníci oslovení Deníkem uvedli, služby domova se zvláštním režimem lidem v regionu chybějí. „Potřebnost této služby je opravdu velká,“ připomněla vedoucího hodonínského odboru věcí Michaela Klepáčová.

Samotné S-centrum tak disponovalo více než stovkou těchto sociálních lůžek. Nyní je objekt, který čeká rekonstrukce, podle ředitele Václava Polácha zabezpečený. „Nezatéká tam. Dovnitř se už dlouhou dobu nikdo nedostal, zabezpečovací systém funguje. V těchto dnech tam budeme převážet některý majetek, a to kvůli tomu, abychom uvolnili sklady a ušetřili tak peníze,“ uvedl ředitel.

Jak doplnila mluvčí krajského úřadu Alena Knotková, následně by tak měl kraj přestat platit padesáti tisíc korun měsíčně za skladování v bývalé tabáčce. "Na radu kraje sedmého prosince je připravován materiál k majetku S-centra týkající se movitého majetku a jeho vyřazení a také předání k využití do jiných příspěvkových organizací," doplnila mluvčí.

Přesto právě na bedra ředitele dopadla před několika týdny kritika od členů skupiny provádějící z pověření krajské rady veřejnoprávní kontrolu k prověření hospodaření s majetkem S-centra po tornádu. Kontrolní skupina totiž zjistila nedostatky týkající se porušení zásad řádné správy a ochrany majetku. „Organizace nerespektovala povinnosti při nakládání s majetkem, mimo jiné chránit majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy a dále pečovat o jeho zachování a rozvoj,“ stojí ve shrnutí kontroly s podpisy čtveřice kontrolujících vedené Evou Odehnalovou.

Podle ředitele je tato kritika neoprávněná. „Předchozí majetkové kontroly u nás nenarazily na žádné vážnější pochybení. U této veřejnoprávní kontroly ale kontrolní orgán kraje postupoval tak, jako by tady žádné tornádo neproběhlo. Takže se závěry nemůžu souhlasit, v praxi jsme zachraňovali, co se dalo. Nebyl čas, ani lidi a také nám nikdo neposlal pomoc, která by sepisovala majetek. Ten přitom v řadě případů neměl inventární číslo, nebo by poškozený tak, že se přímo vyřazoval a odvážel se na hromady a na sběrné dvory a podobně. Ve stavu, kdy se na evakuaci majetku podílí několik desítek lidí, tak není možné všechno uhlídat,“ řekl Polách.

Ještě před samotnou kontrolou podala protikorupční organizace Transparency International v květnu trestní oznámení v souvislosti s odstraňováním škod po tornádu v S-centru. Jak informovali zástupce kraje, obdrželi v této věci usnesení Policie České republiky. „Ve kterém se konstatuje, že trestní věc podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, ze kterého byl podezřelý Václav Polách, se odkládá. Trestní čin tedy nebyl spáchán,“ zaslala redakci s pověřením radního Šmerdy Ludmila Mičánková z organizačního oddělení krajského úřadu.

Protikorupční organizace má ale u zastavení vyšetřování pochybnosti. „V usnesení totiž nebyly uvedené žádné podrobnosti. Nemáme tak žádné informace o tom, co se tam dělo, přitom veřejnoprávní kontrola pochybení zjistila,“ uvedl právník Transparency International Jan Dupák.