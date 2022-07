Předpokládá dokončení prací v říjnu. Nejzazší termín pro dokončení má pak firma v listopadu. V tuto dobu by měli už Čejčtí přijít o poslední dlážděnou krajskou silnici. Kostková zůstane v obci pak už jen jedna místní komunikace. „Máme kostky už jen v Příční ulici, která je po rekonstrukci předlážděná,“ připomněl čejčský místostarosta Radek Peš. Kostky ještě zůstávají u vlakové stanice.

Na většině Nádražní ulici ale nezmizely jen kostky, které na povrchu silnice druhé třídy nahrazuje asfalt. Součástí zhruba třicetimilionové zakázky je také rekonstrukce mostu přes Čejčský potok. „Momentálně je rozdělaný a opravuje se,“ přiblížil v pátek místostarosta. A i na ostrém slunci v pátek odpoledne.

Celkem nechávají krajští silničáři dát do nového kabátu úsek od křižovatky pod školou až po křižovatku u tamní železniční stanice. Novou asfaltovou silnici chce vedení obce doplnit potřebným komfortem, tedy chodníky, parkovacími stáními i opraveným pouličním osvětlení. Počítá tady zatím se čtyřmilionovou investicí. „V současnosti čekáme na nabytí právní moci stavebního povolení. Jakmile jej budeme mít, tak začínáme s výběrovým řízením,“ uvedl starosta Jan Koutný s tím, že uliční prostor by pak měl odpovídat novým standardům.

Našlapaný program

Doufá, že se vše stihne ještě letos. „Pravděpodobně ale necháme do výběrového řízení delší časové okno na výstavbu, aby by ji mohla vítězná firma provést eventuálně i příští rok zjara. Firmy to sice mají dneska našlapané, ale pokud dostanou tři čtvrtě roku na provedení zakázky, tak si to zkusí nějak zorganizovat,“ řekl starosta.

Zároveň se tak chce vedení radnice vyhnout tomu, aby se o zakázku přihlásilo minimum uchazečů. „Když se přihlásí osm či devět firem, tak se pak daří i dnes snižovat náklady oproti těm předpokládaným od projektantů. A v tomto případě půjdou všechny náklady za obcí,“ doplnil Koutný s tím, že naopak na nedávno dokončené opravy sousední ulice Pod Lesíkem se Čejči podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, která pokryla většinu nákladů.

Uzavírky související se stavebním ruchem v Nádražní ulici využijí také železničáři. Ti chystají vše pro rekonstrukci zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu, takže je už bez kolejí. Městský úřad v Hodoníně jim čerstvě v pátek potvrdil přechodnou úpravu provozu od poloviny srpna do konce září. „Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu,“ uvedla referentka hodonínského odboru stavebního úřadu Ludmila Živná.

Pro zvýšení bezpečnosti chodců, silničního a železničního provozu má na přejezdu přibýt nové zabezpečovací zařízení. To bude se čtyřmi LED výstražníky, čtyřmi pohony závor a s celými závorami přehrazujícími chodník i silnici. Novinka na trati mezi Zaječím a Hodonínem i se všemi potřebnými náležitostmi bude stát Správu železnic zhruba šestnáct milionů korun.