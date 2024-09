Nejvíce zastupitelů z hodonínského okresu bude mít vítězná koalice Spolu . Do zastupitelstva voliči poslali pětici politiků za vládnoucí trojkoalici. Dva mandáty obhájili lidovci. Mezi nimi pak jako první okresní předseda lidovců, starosta Josefova a předseda výboru sociálního a zdravotního Vojtěch Pospíšil.

Zcela poprvé kandidoval do krajského zastupitelstva starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář. A uspěl. Zároveň se stane zastupitelem za TOP 09, která mívá na Hodonínsku podprůměrné výsledky.

Také hodonínská oblastní ODS v krajském zastupitelstvu posílí. Kromě svého předsedy Jiřího Kasaly, který se v Hodoníně i narodil, se novým krajským zastupitelem stane i starosta Mikulčic Josef Dvořáček.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Novým krajským zastupitelem je starosta Mikulčic Josef Dvořáček, druhý zprava při návštěvě ministra zemědělství.

Z koaliční partnerů se podařilo obhájit mandát lídrovi Starostů pro jižní Moravu Františku Luklovi. Podle stavu jednání bude kyjovský starosta opět náměstkem hejtmana pro kulturu a cestovní ruch. Z politiků z hodonínského okresu získal navíc nejvíc preferenčních hlasů.

Naopak v opozici se z Hodonína objeví zcela nové tváře. Z dvaadvaceti mandátů pro ANO obsadí dva hodonínští radní, a to Jiří Ledvina a předseda místní organizace Roman Filip. Jednadvacítku měl navíc další hodonínský zastupitel Radovan Lysák, ten ale zhruba měsíc před volbami zemřel.

Blízko k návratu do krajského zastupitelstva měl bývalý komunistický poslanec Ivo Pojezný, i když na hlasovacím lístku Stačilo! v Jihomoravském kraji byl až na osmém místě. Díky preferenčním hlasům se však posunul až do pozice prvního náhradníka. I to ale politickému matadorovi a kyjovskému zastupiteli udělalo radost.

„Moc mě potěšilo, kolik lidí mě podpořilo, přitom jsem nedělal žádnou placenou kampaň. Chtěl jsem jen pomoci naší kandidátce. Jsem tak rád, že se po čtyřech letech vracíme do lavic v krajském zastupitelstvu. Doufám, že už to bude jen lepší,“ řekl Deníku třiašedesátiletý Pojezný, který byl jihomoravským zastupitelem dvacet let.

Oslavy vítězné koalice Spolu po krajských volbách v roce 2024. | Video: Deník/Terezie Heinz

Naopak největší propad zažili v těchto volbách Piráti. Jejich jediný zastupitel z Hodonínska a někdejší bývalý celostátní místopředseda pirátstva Ivo Vašíček navíc ani nekandidoval.

„Víceméně jsem ten výsledek očekával. Vidím, co se děje ve straně i ve společnosti. Počítal jsem, že Piráti dostanou kolem pěti procent, buď těsně pod, nebo těsně nad. Nakonec byl výsledek ještě horší. Myslím si, že nejvíc pirátských hlasů v našem kraji vysál Grolich i tím, jakou vede kampaň,“ řekl Vašíček, který byl krajským zastupitelem osm let.

Na neliberální části politického spektra se do krajského zastupitelstva nevrátí Lubomír Španěl z SPD, který kandidoval z posledního místa.

Spolu

Vojtěch Pospíšil (KDU-ČSL) 1 488/ 792

(KDU-ČSL) 1 488/ 792 Jiří Kasala (ODS) 356/ 95

(ODS) 356/ 95 Petr Kolář (za TOP 09) 1 426/ 860

(za TOP 09) 1 426/ 860 František Mikéska (KDU-ČSL) 534/ 451

(KDU-ČSL) 534/ 451 Josef Dvořáček (ODS) 375/ 192

ANO 2011

Jiří Ledvina 1 071/ 847

1 071/ 847 Roman Filip 691/ 620

Starostové pro jižní Moravu

František Lukl (StaN) 1 577/ 952

* preferenční hlasy celkem/ preferenční hlasy okres Hodonín