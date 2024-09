Vítězství z před čtyř let obhajuje ANO, kterému ale ani patnáct mandátů nestačilo k vytvoření vládnoucí koalice. „Rozhodující bývá celostátní podpora Andrej Babiše a ANO, i když tady hrají jistou roli také regionální vlivy. Ani personální prvek není tak zásadní, přesto lze na kandidátní listině najít řadu starostů,“ nastínil politolog.

Jihomoravskou lídryní ANO je bývalá starostka Znojma Ivana Solařová. Také kandidáti z Hodonínska si výrazně polepšili oproti končícímu volebnímu období, kdy přišli o svého jediného krajského zastupitele Martina Kyjovského z Kyjova. Před čtyřmi lety byl totiž kandidát z hodonínského okresu nejvýše až na osmadvacátém místě.

O to větší šanci budou mít nyní, hodonínský radní Jiří Ledvina je totiž na sedmé pozici a místní předseda ANO v Hodoníně Roman Filip má osmnáctku. O tři místa níže byl ještě městský zastupitel Radovan Lysák, který ale necelý měsíc před volbami zemřel.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Kampaň před krajskými volbami na Hodonínsku.

Poprvé v krajských volbách na jihu Moravy kandiduje vládní koalice Spolu. Pod svými křídly v Jihomoravském kraji má jak v roce 2020 druhé lidovce s hejtmanem Janem Grolichem, tak ODS, která skončila čtvrtá. Na nižších pozicích při střídání navrhujících stran je doplňuje Top 09. Dohromady obhajují více než dvacet před čtyřmi lety získaných mandátů.

„Bylo vidět, že tady ve sněmovních volbách lidovci na preferenčních hlasech vydělali. Na tom, jak to bude fungovat nyní v krajských volbách, ale visí velký otazník. Jde tady o více faktorů. Kandidátku vede lidovec a Jihomoravský kraj je výjimečný v tom, že tady mělo KDU větší voličskou podporu než ODS. V současnosti ale, co se týká preferencí, na tom lidovci nejsou úplně dobře,“ vhlédl do jihomoravské listiny Spolu politolog Kopeček.

Už při skládání kandidátní listiny lidovci z hodonínského okresu výrazně vyklidili pozice. Nejvýše postavený člen zdejší okresní KDU, starosta Josefova Vojtěch Pospíšil a lidovecká trojka z roku 2020 má až dvanáctku.

Za ním je pak až na třiadvacátém místě starosta Sudoměřic František Mikéska. Obhajoba dvou mandátů tak zřejmě nebude úplně snadná. Ten v současnosti druhý lidovecký mandát získal po odstoupení exministryně Anny Hubáčkové místostarosta Ratíškovic Josef Uhlík, který je však tentokrát až na pozici 54.

Občanští demokraté mají nyní v krajském zastupitelstvu předsedu hodonínského oblastního sdružení Jiřího Kasalu, který během funkčního období přesedlal z krajského radního pro zdravotnictví na předsedu výboru pro národnostní menšiny. Místo pětky v roce 2020, kdy ODS kandidovala s podporou Svobodných, má na listině Spolu až dvacítku.

Přes jednu pozici pod ním je pak jako kandidát Topky veselský starosta Petr Kolář. Pro toho jde o premiéru v krajských volbách. „Oslovili mě pro kandidátku Spolu, sice jsem váhal, ale pro dostatečné a důstojné zastoupení Veselska, Horňácka a Strážnicka jsem s kandidaturou souhlasil,“ sdělil starosta Veselí.

Jihomoravský bronz a deset mandátů obhajují Piráti. Ti z hodonínského okresu jsou ale až mimo první desítku. Minulá čtyřka na pirátské listině Ivo Vašíček z Čejkovic po osmi letech v krajském zastupitelstvu skončí, na současné kandidátce není.

Nejvýše z Hodonínska je na dvanácté pozici místostarosta Dubňan, nyní první náhradník Michal Švagerka. Vazby na Hodonínsko má i lídryně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová, její manžel je totiž bývalý městský zastupitel ve Strážnici Radek Holomčík. Oba mají ale na aktuální kandidátce uvedené bydliště v Zastávce na Brněnsku.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Kampaň před krajskými volbami na Hodonínsku.

Páté místo obsadili před čtyřmi lety se sedmi mandáty Starostové pro jižní Moravu. I tentokrát je vede do voleb jako adept na hejtmana dlouholetý starosta Kyjova František Lukl, který je členem Starostů a nezávislých. Oproti roku 2020 se posunul z desátého na osmou příčku hodonínský starosta a místopředseda krajského finančního výboru Libor Střecha.

Na šesté místo a pět mandátů dosáhla v roce 2020 kandidátka Spolu pro Moravu, která tentokrát sdružuje Stranu zelených, SEN 21, Idealisty a Liberálně ekologickou stranu. Před čtyřmi lety byl první kandidát z Hodonínska až na devětadvacátém místě. Nyní se reprezentace okresu výrazně posunula vzhůru, místostarostka Bzence Irena Koukalová Uličná má totiž desítku.

SPD skončilo posledně sedmé. A poslední čtvrtý zastupitelský post obsadil bývalý poslanec Lubomír Španěl ze Šardic, který tentokrát volební listinu SPD, Trikolory, PRO a Svobodných uzavírá. Nejvýše z Hodonínska je na šestém místě vracovská zastupitelka Karla Mikešová. Na nižších postech jsou pak dva bývalí místostarostové Hodonína Vítězslav Krabička a Jiří Janda.

Posledními, kdo před čtyřmi lety, překročili pětiprocentní práh nutný pro vstup do krajského zastupitelstva, byli sociální demokraté. Současná starostka Moravského Písku Hana Habartová je u dosluhujícího zastupitelstva druhou náhradnicí. Tentokrát je z Hodonínska nejvýše v pořadí lídr nejpočetnějšího sdružení v městském zastupitelstvu ve Ždánicích, Libor Rybka. Ten má pětku.

Zdeněk Škromach na scénu

O čtyřicet míst níže se nachází bývalý senátor za Hodonínsko, někdejší ministr a současný obecní zastupitel v Rohatci Zdeněk Škromach. Do krajského zastupitelstva v sedmašedesáti letech kandiduje vůbec poprvé.

„Spolustraníci mě přesvědčili, že bych mohl naši kandidátku podpořit svým jménem, zkušenostmi a také známostí, stále mě totiž lidé oslovují, když mne potkají. Jinak ale vidím jihomoravskou kandidátku Sociální demokracie jako šanci pro mladé,“ řekl Deníku Škromach, který je v současném obecním zastupitelstvu v Rohatci jediným straníkem.

Komunistům utekla v roce 2020 účast v krajském zastupitelstvu jen o desetiny procenta. Po úspěchu v eurovolbách nastupují znovu pod koaliční vlajkou Stačilo! v Jihomoravském kraji. Na osmém místě se nachází kyjovský zastupitel a bývalý poslanec Ivo Pojezdný. Pokud by nyní uspěl, navázal by tak po čtyřroční pauze na své předchozí dlouholeté působení v krajském zastupitelstvu.

Hodonínsko má na úvod zmiňované tři lídry. Kromě Starostů pro jižní Moravu jde ale o kandidátky mnohem početné. Monarchisté nasadili do souboje o vládu v kraji jednadvacet jmen, kdy v čele mají Jiřího Sýkoru z Radějova. Ještě kratší seznam kandidátů nabízí listina Nového směru, kterou vede lužický obecní zastupitel za SPD Zbyněk Hromek.