Nízké zastoupení určitých sociálních skupin přitom podle politoložky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lenky Hrbkové vede v politickém rozhodování k nízkému hájení jejich zájmů.

„Platí to určitě i pro ženy. Tam, kde je vyšší zastoupení žen, se více řeší problémy, které se jich týkají. Jedná se například o otázky rovnosti, péče o děti, školství a podobně. Navíc to nedává dobrý signál dalším ženám do budoucna,“ zhodnotila Hrbková.

Podle hejtmana Jana Grolicha je hlavním požadavkem při obsazování pozic v radě odborná kvalifikace. „Nemyslím si, že by se rada měla obsazovat podle toho, jestli je někdo muž nebo žena. Vědělo se o tom už při sestavování kandidátky,“ vysvětlil složení hejtman.