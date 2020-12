O 1,2 miliardy korun přijde Jihomoravský kraj kvůli daňovým změnám a propadům v ekonomice. Nové krajské vedení muselo podle hejtmana Jana Grolicha při sestavování rozpočtu škrtat napříč všemi oblastmi. „Dostali jsme za úkol sestavit rozpočet za čtrnáct dnů a do toho nás po cestě potkalo několik lahůdek. Dali jsme mu název Hra o přežití,“ řekl hejtman.

Rozpočet Jihomoravského kraje pro příští rok prošel velkými škrty. | Foto: Deník / Michal Hrabal

A to ještě rozpočet pro rok 2021 nepočítá podle Grolicha s dalšími návrhy na zvýšení slevy na poplatníka. „Pak bychom byli mínus 1,5 miliardy, to by už byla skoro smrt,“ prohlásil.