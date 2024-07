/VIDEO/ Kreslený humor Jiřího Hiršla baví v těchto dnech návštěvníky Kina Svět v Hodoníně. Jeho humorná a satirická tvorba láká k nahlédnutí v tamní kavárně i o patro výš u menšího promítacího sálu. Výstava kresleného humoru K smíchu je také připomenutím jeho dvou kulatých výročí. Výtvarník totiž v létě oslaví sedmdesátku. Letos je tomu navíc už čtyřicet let, co žije, kleslí a maluje v Hodoníně. Na jih Moravy se přestěhoval z rodné Ostravy.

Kresleným humorem reaguje na aktuální dění, zároveň se z něj čiší jeho vztah k jižní Moravě, ženám, vínu, pivu a často i sportu. „Na tuto výstavu jsem se snažil zařadit jak kreslený humor z poslední doby, tak i ten osvědčený, který už prověřil čas,“ přiblížil Jiří Hiršl při komentované prohlídce aktuální expozicí, která je v hodonínském kině k vidění do poloviny září.

Jak autor zavzpomínal, s kresleným humorem začínal někdy na střední škole, což byla v jeho případě stavební průmyslovka.

„Naplno to začalo, ale až když jsem se přestěhoval do Hodonína. Začal jsem kreslit do Mladé fronty. Psalo se tam o desce nebo knize měsíce či týdne, a právě k nim jsem vytvářel ilustrační kresby. Všichni mí známí tehdá četli Mladou frontu, tak jsem chtěl, aby prostřednictvím novin viděli, že žiju a něco dělám. Bylo to takové spojení na dálku,“ zabrousil do minulosti výtvarník, který je už od roku 1991 členem České unie karikaturistů.

Už od dva roky později začal přispívat do okresní týdeníku Slovácko, které se následně stalo přílohou Hodonínského deníku. Na jeho stránkách se pravidelně objevoval jeho kreslený humor, kresby k článkům a několik let i oblíbené ankety.

„Naše spolupráce trvala déle než čtvrtstoletí, takže jsme spolu mohli oslavit stříbrnou svatbu,“ řekl s úsměvem Hiršl, jehož kresby se dostaly například i do legendárního sportovního magazínu Stadion. A nyní se mohou jeho kreslenými vtipy bavit čtenáři Mediažurnálu či Malovaného kraje.

A jak takový kreslený humor v podání Jiřího Hiršla vzniká? Zvláště když je tématem například pivo. „No tak musím poctivě chodit na pivo,“ pousmál se výtvarník.

Pak ale trochu zvážněl. „Tak někdy to není jenom tak. Bývá to různé, ale někdy je to opravdu hned. Podívám se na televizi, přitom mi to je tak bleskne. Třeba v neděli jsem se díval na fotbal a hrálo Španělsko. Napadlo mě, že vlastně Anglii porazilo deset Španělů a jeden kokršpaněl, protože ten jeden hráč měl takový účes jako kokršpaněl. I to se někdy stane, pak jsem z toho udělal vtípek,“ dal nahlédnout pod pokličku vytváření kreslených vtipů Hiršl.