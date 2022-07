Křižovatka smrti u Pánova: hackeři odsunuli vznik kruhového objezdu

/VIDEO/ Za volantem osobního auta chtěl projet takzvanou křižovatkou smrti, která je u hodonínské části Pánov. Setkává se tam silnice I/55 s trasou spojující Hodonín a Ratíškovice. Muž do křižovatky vjel, aniž by zastavil, jak mu přikazovala stopka. Následně ho smetl náklaďák. Zemřel on i jeho spolujezdkyně.

Pánovská křižovatka v polovině července 2022. | Video: Petr Turek

Brzy od kolize uplynou dva roky. Podobným neštěstím má zabránit přestavba místa na kruhový objezd. Práce se ale oproti původním plánům posunou. Výstavba měla začít ještě letos, dělníci se do ní však podle všeho pustí až příští rok. V minulých dnech tak silničáři alespoň obnovili dopravní značení. „Stavba bude až příští rok, protože teď připravujeme soutěže. Vše se posunulo kvůli kybernetickému útoku, nemohli jsme totiž nějaký čas vůbec připravovat výběrová řízení,“ vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Předpokládá, že reálné je nyní zahájení prací na začátku příští stavební sezony. Kyjovští brzy otevřou nové koupaliště: podívejte se, jak to tam teď vypadá Novinku vítá například Libor Malovaný, který křižovatkou nyní projíždí téměř každý den. „Auta se tady po hlavní řítí vysokou rychlostí. Když ji řidič přejíždějící od Hodonína nebo Ratíškovic špatně odhadne, může to skončit velice škaredě. To se žel také stává,“ upozornil. Pánovská křižovatka skončila letos v květnu na druhém místě mezi nejkritičtějšími úseky v hodonínském okresu, a to podle serveru České asociace pojišťoven. Především nedočkavost za volantem při vjezdu z vedlejší silnice stála nejen zdraví, ale i život řadu cestujících. Za poslední dva roky ze sedmi nahlášených nehod mělo vážné následky šest lidí. „Příčinou bylo nedání přednosti,“ uvedl autor statistik a datový specialista Deníku Michal Janko. Těžba štěrkopísku: bitva o pitnou vodu pokračuje, obce chystají žalobu Na hlavní silnici zatím rozjeté řidiče omezují dopravní značky snižující povolenou rychlost na sedmdesát kilometrů v hodině. To ale nedoplňuje stálé úsekové měření. „Nárazově tady ale měříme jak my, tak policie,“ řekl šéf hodonínských strážníků Jindřich Vašíček. Ke zvýšení bezpečnosti by podle něj měla přispět právě přestavba křižovatky na okružní. Hodonínští zastupitelé dokonce už před více než rokem vyřešili i majetkoprávní vypořádání pozemků. V budoucnu místem povede nová dálnice D55. Podle silničářů je začátek stavby úseku mezi Rohatcem a Lužicemi plánovaný předběžně na rok 2027.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu