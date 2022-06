Diváci tak mohli na fotbalovém hřišti sledovat pestrou směsici krojů. Na ostrém slunci totiž tančili nejen domácí, ale také hosté z Archlebova, Násedlovic, Uhřic, Lovčic či Želetic. „Nejdříve jsme chtěli, abychom do tance dostali větší množství Žarošáků. Nakonec z toho bylo deset kolonek. Tak jsem řekl, že to uděláme úplně ve velkém a požádali jsme o podporu i okolní vesnice, a ty nás podpořily, za což jsme rádi,“ přiblížil žarošický starosta Jiří Kacer.

V domácích deseti kolonkách tančilo osm rodin, třináct sourozenců a pět přespolních. Nejmladší účastník předtančení má pět let a nejstaršímu je třiasedmdesát. Další zajímavostí mimořádné akce byl návrat krojovaných tanečníků na žarošický fotbalový pažit. „Našel jsem fotografie z roku 1958, kdy se tady tančilo naposledy na hřišti a byla to právě moravská beseda,“ prozradil starosta, krátce poté, co dotančil. „Obvykle tančíme jen s dětmi a se stárky, teď premiérově tančili i dospělí,“ podotkl Kacer. Po tančení bylo na programu představení nové knihy o Žarošicích.

Nová expozice ve Vlkoši: nahlédněte do života válečných veteránů

Kromě samotné obce slaví o víkendu také místní kostel svaté Anny, a to 220 let od vysvěcení. Od povýšení obce na městys uplynulo 160 let a sedm desítek let pak od otevření místní nové školy. K tomu má ještě zdejší muzeum šedesát let. Program oslav výročí pokračuje ještě v neděli.