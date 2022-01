Nejnákladnější investicí v regionu je však pokračování prací na výstavbě téměř devítikilometrového úseku mezi Moravským Pískem a Starým Městem. Práce za zhruba dvě miliardy začaly na konci letošního léta. „Nyní je zimní přestávka, ale jakmile to počasí dovolí, tak práce opět zahájíme. Nebudeme čekat až na jaro,“ ujistila ve středu mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Řidiči by si měli novou část dálnice vyzkoušet poprvé v roce 2024.

Jižně má na ni navázat čtyřkilometrový úsek z Moravského Písku do Bzence. U něj silničáři otevřeli více než miliardový tendr. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl termín pro podání nabídek od firem prodloužený do desátého ledna. „Práce tady budeme chtít zahájit co nejdříve po podpisu smlouvy s vítěznou firmou,“ podotkla Trubelíková. Uvedení do provozu tohoto úseku, který má vyústit v blízkosti benzínové pumpy okružní křižovatkou na I/54 ve Bzenci, je plánované v roce 2025.

VIDEO: Rozhledna Súsedská láká návštěvníky, Podchřibí si prohlíží shora

První dokončenou velkou dopravní stavbou roku 2022 v hodonínském okresu má být dvojice nových kruhových objezdů v centru Veselí nad Moravou. Obě křižovatky silnic I/55 a I/54 mají být dokončené v srpnu. Řidiči budou moci stavbou projíždět ještě v prvních dvou měsících nového roku bez čekání na semaforech. Ty se mají do veselských ulic vrátit v březnu, a to včetně značených objízdných tras. „Nejedná se pouze o okružní křižovatky, řešíme také přeložky všech sítí. Souběžně zde pracují také E-on a Cetin, jedná se o další dvě stavby, které je nutno během jara zkoordinovat,“ uvedl stavbyvedoucí Peter Jurkovič.

Radnice chce navíc v další fázi stavby okružních křižovatek provést rekonstrukci navazující Svatoplukovy ulice. „Nově by zde měla vzniknout vodorovná parkovací stání, nové chodníky, mobiliář i veřejná zeleň,“ doplnil veselský starosta Petr Kolář.

Stavbu kruháčů ve Veselí provází zácpy, omezení, zákazy i pokuty

Nový kruhový objezd chtějí v roce 2022 stavět silničáři i v Hodoníně, a to na takzvané křižovatce smrti u místní části Pánov. „Plánujeme křižovatku co nejdříve přestavit na okružní. Zahájení této stavby předpokládáme už příští rok,“ uvedla mluvčí republikových silničářů. Okružní křižovatka spojující státní silnici I/55 s krajskou II/432 v směru na Ratíškovice a hodonínský Černý most má stát kolem šestnácti milionů korun. Stavba má především zvýšit bezpečnost v místě častých a vážných dopravních nehod. Předpokládaná délka výstavby je pět měsíců. Městský úřad už také stanovil místní úpravu provozu po dobu budoucí stavby okružní křižovatky.