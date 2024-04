„Během prací bude uzavřena odbočka na Ratíškovice i do centra Hodonína,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Výjimku pro průjezd mají linkové autobusy, policisté, záchranáři, policisté, hasiči a také technika blízkého zemědělského podniku.

Na křižovatce byl od prvního dne k vidění start prací včetně odstraňování žulových obrubníků. Těm totiž nesvědčila kombinace projíždění těžké kamionové dopravy se zvýšenou hladinou podzemní vody.

„Práce provedeme ve dvou etapách. Odstraňuje se původní žulový obrubník, který tam dělá paseku. Místo něj se bude dělat železobetonový vyztužený věnec,“ sdělil stavbyvedoucí David Horák.



Práce by měly být hotové do necelých čtyř týdnů s tím, že firma má uzavírky vyřízené do 17. května. „Ještě se budou opravovat některé drobné nerovnosti. Například v těch místech, kde se vlivem provozu něco odštíplo,“ podotkl stavbyvedoucí.