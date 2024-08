„Tato poslední okružní křižovatka umístěná na silnici I/54 by měla být brzdou, přirozeným retardérem pro auta, především ta nákladní, aby zklidnila provoz,“ řekl starosta.

Plánuje se totiž další, v pořadí už pátý. Od centra téměř jedenáctitisícového města má být nejdále, bude ve směru k Blatnici pod Svatým Antonínkem. Podle starosty Petra Koláře zpracovaná dokumentace pro územní řízení počítá s kruhovým objezdem ve směru na Slovensko, a to na křížení s nově budovanou průmyslovou zónou.

Řidičům se v úterý odpoledne otevřela ve Veselí nad Moravou už čtvrtá okružní křižovatka na silnici I/54. Navíc je to vypadá, že tento počet kruhových objezdů na této dopravní tepně nebude ve městě konečný.

Firmy z průmyslové zóny by tak získaly komfortní přímé napojení na Blatnickou ulici, tedy na hlavní tah na Slovensko, případně na opačnou stranu pro směr na Brno a na křižovatky se silnicí I/55, tedy pro tahy na Břeclav či severně na Zlínsko a Olomoucko.

„Když všechno půjde dobře, věřím, že přibližně do tří let může být nová okružní křižovatka postavená,“ uvedl Kolář.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Jedna ze čtyř okružních křižovatek ve Veselí nad Moravou na silnici I/54.

Jak sdělil Deníku ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala, příprava podobných projektů trvá zhruba do dvou let. „Diskuse o této křižovatce ale ještě není uzavřena. Samozřejmě budeme reagovat na vývoj v území a budeme asi chtít i nějaké podíly potenciálních investorů nebo investora té zóny,“ uvedl oblastní ředitel republikových silničářů.

Rozvíjející se průmyslová zóna v současnosti ústí do Kollárovy ulice. I ta má doznat změn, zejména co se týká kvality povrchu. A to od nejnovější okružní křižovatky až po konec zástavby ve Veselí nad Moravou. „Tuto akci máme už projekčně připravenou,“ sdělil Deníku vedoucí investičního úseku jižní oblasti krajské Správy a údržby silnic Libor Olšák.

A nejen to, v současnosti se projekčně připravují i navazující úseky mimo zástavbu, a to jak mezi Veselím a Kozojídkami, tak i mezi touto vesnicí a Hroznovou Lhotou. Krajští silničáři by rádi opravili v příštím roce všechny tři zmiňované úseky.

I když se nový kruhový objezd v úterý odpoledne kompletně otevřel, jeden jeho paprsek se brzy zase řidičům zcela uzavře. Radnice má totiž v plánu opravu z křižovatky vycházející ulice Dvořákova i navazující části ulice Hutník.

„Město zde provede kompletní opravu asfaltových povrchů, které byly značně narušeny i zvýšenou dopravou v minulých letech, kdy právě touto ulicí vedly objízdné trasy. Stavební práce zde budou zahájeny prvního srpna a ukončeny po čtyřech či pěti týdnech,“ uvedla mluvčí veselské radnice Olga Svoják.