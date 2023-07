Stojí za ní tak nejen slovácké nářečí, kdy se do kornoutu zmrzlina pomalu a jistě kroutí, tedy krůtí, ale především její zakladatelé. Ti se za svou zmrzlinu hrdě postavili i jménem. „Potrpíme si na to, že nejsme inkognito. Zmrzlině jsme dali s manželkou naše příjmení. Děláme všechno tak, aby to bylo kvalitativně tam, kde si to představujeme,“ říká Petrovjan Martin Krůtil.

Ten se zmrzlinařením začal právě v době, kdy se na Baťově kanále za obcí dokončoval nový přístav. V létě 2015 se tak pomalu rozjížděla první plavební sezona u přístavu, kolem kterého s oblibou projíždějí cyklisté. „Úplný začátek byl takový, že jsem jednoho nedělního odpoledne potkal dva tatínky s dětmi, kteří tudy projížděli na kole. A ti se mě zeptali, kde se tady dá koupit zmrzlina,“ vzpomíná Krůtil.

Cyklistům a chodcům slouží v Hodoníně dvě stě metrů stezky za čtyři miliony

Tehdy ale nikde v okolí zmrzlina nebyla. „Tak jsem jim taky řekl, že zatím tady nikde není, ale že do měsíce tady bude stát stánek se zmrzlinou. A do měsíce jsme opravdu začali prodávat zmrzlinu,“ přibližuje zlomový okamžik zakladatel Krůtěné zmrzliny.

Sehnal dodavatele, půjčil si první stroj na zmrzlinu a rozhodl se tak využít potenciál nového přístavu. Od obce si pronajal malý pozemek. „Každý den jsme se pak jezdili autem s přívěsným vozíkem se strojem a prodávali jsme zmrzlinu. Večer jsem to odvezl a ráno zase přivezl. Mezitím jsem už stavěl stánek, tedy takový dřevěný zahradní domeček, který tady pak stál. Přitom jsme se postupně rozšiřovali jak v sortimentu, tak prostorově s menší a pak větší teráskou. Až jsme loni dospěli do dnešní podoby,“ říká petrovský zmrzlinář. Stánek tak postupně vystřídala současná kavárna, která nabízí příjemné venkovní posezení dole i terasou nahoře s výhledem na Baťův kanál.

VIDEO: Proti tropickým vedrům nabízí Hodonín dvě mlžící brány a tři pítka

Také paleta zmrzlin se postupně rozrůstala. Základem však zůstává kombinace mléčných a ovocných zmrzlin. Tak jako i tento týden, kdy meruňkovou v Petrově vystřídaly zelené jablko a jogurt skořice. „Samozřejmě skladba nabízených zmrzlin vychází z poptávky. Každý rok se snažíme nabídnout nějakou novinku, třeba letos je to ananas nebo nová smetanová. Vždycky vycházíme ze základu, kterým je vanilková, čokoládová a potažmo jogurtová. K tomu je vždycky nějaká ovocná, ať už jde o stálice jako jahoda, malina, meruňka nebo třeba exotické ovoce, jako třeba guava,“ přibližuje Krůtil.

Mezi lidmi dělali anketu

Zmrzlinu si zákazníci obvykle nechají natočit, nebo jak se tady říká, nakrůtit, do oplatkových kornoutů. Někteří zájemci si ale Krůtěnou zmrzlinu vychutnávají také ve skle nebo ve francouzské palačince. Kromě toho se od letošního června petrovská zmrzlina „krůtí“ také ve Veselí nad Moravou u benzínky ČSAD. „Zjara jsme udělali mezi lidmi anketu, kde by naši zmrzlinu chtěli mít ještě. Míst vytipovali po okolí spoustu, do dneška nám k tomu lidé píšou nebo volají. Nakonec jsme zvolili Veselí nad Moravou u silnice I/55. Jsme tam měsíc a půl a strmě stoupáme, přitom bez reklamy, ale na základě toho, že nás lidi znají a vracejí se,“ podotýká petrovský zmrzlinář a zároveň přitom chválí šikovné brigádníky.

VIDEO: Most v Kyjově u Skleňáku je průjezdný, chybí už jen část zábradlí

To kavárna u přístavu v Petrově dostala další impulz díky pořádání zábavných podvečerů v podobě Kultury v Krůtěné zmrzlině, která tak nabízí i divadelní představení nebo venkovní koncerty hudebníků. „Zmrzlinu u nás máme většinou od půli dubna do konce září. Někdo si ji dává se do také skla, jiný do palačinky. Letošním největším hitem je affogato, tedy silná výběrová káva se zmrzlinou,“ vysvětluje Krůtil.

Jak dodává, je hlavně rád, že se sem lidé z širokého okolí vracejí. Kromě toho na Krůtěnou zmrzlinu zavítají také turisté od Baťova kanálu, a to až z Anglie nebo Rakouska. „Navštěvují nás také umělci nebo sportovci,“ dodává zmrzlinář. Na závěr ještě připomíná, že si na Krůtěnou zmrzlinu přišli i prvoligoví fotbalisté Slovácka nebo bronzová medailistka v potápění ze světového šampionátu v Hondurasu Jarmila Slovenčíková. Kromě cyklistů, pak běžci nebo příznivci severské chůze s holemi, tedy nordic walkingu.